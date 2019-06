Wörglben görkoriztak, a szegedi Tornádó Team Európa-kupán járt

A távonkénti versenyek szép sikereket eredményeztek, hiszen Gardi Dominika mind a hosszú, mind a rövid távokon nagyon erős mezőnyben ért el dobogós helyezéseket, és az összetettben is a dobogó harmadik fokára állhatott. Mindezt még értékesebbé tette, hogy a többszörös világbajnok és világjátékok-győztes Mareike Thum, valamint Vanessa Herzog mögött kevés különbséggel ért a célba. Utóbbi már a jégen is a világ legjobbjai közé tartozik. Hunyadi Anna és Kopilovic Eleonóra egyre jobban összeérik a pályán Gardi Dominikával, és régen látott, egymást erősítő erős triót alkot a pályán, amit a váltóban elért harmadik helyük is bizonyít.



Iványi Tamás jó időt korcsolyázott 1000 méteren. Erdős Dávid számára ez a verseny a világbajnokság előtti felkészülési verseny volt, az ő távja ott is a maraton lesz majd. Bíró Hanna hatalmas formában, de kisebb pechhel versenyzett, ami nem vesz el semmit az eredménye értékéből. 500 méteren német ellenfele meglehetősen szabálytalanul húzta vissza a célba érkezéskor, de így is a harmadik helyen futott be. 1000 méteren pedig vezető helyen billent meg, és csodával határos módon úszta meg az esést. Összetettben a hetedik helyen végzett. Urbán Boglárka nagyon jó idővel jutott tovább 500 méteren, ám sajnos a negyeddöntőben hatalmasat bukott a célban, aminek kórházi ellátás lett a vége. Sajgó Anna ezúttal 500 méteren volt a legeredményesebb, a harmadik helyen ért célba.



Nagyszerűen helytálltak a kadett lányok. A legnépesebb mezőnyben Zolván Barbara az összetett 9., Kovács Kámea a 12. helyén végzett.



Tarján Ádám, a csapat legfiatalabbja 1000 méteren ment legeredményesebben, itt a 3. helyen zárt, míg Sarkadi Lázár a 6. helyen fejezte be a versenyt. Sándor Lilla komoly ellenfelei ellen ismét minden távján okos, taktikus versenyzéssel korcsolyázott, és összetettben csak kevéssel maradt le a dobogóról.