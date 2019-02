Zsinórban hetedik alkalommal jutott a teke-BL final fourba a Szegedi TE: Középpontban Karsai Ferenc, a Szegedi TE elnöke

– Az, hogy minimum két csapatpontot szerezzünk az első sorban, és akkor maximum 6:2-re kaphatunk ki, azaz a hazai 6:2-es siker után a szettpontok döntsenek. Kiss Norbert és Karsai László sikerére számítottam, de Szél Tibor is kellemes meglepetést szerzett azzal, hogy a rossz kezdés után megtalálta a játékát. A 3:0-s vezetésünk után pedig már eldőlt minden fontos kérdés. A Zalaegerszeg még ekkor is nyerni akart, de a második sorban Brancsek János és Jovan Csalics szintén hozta a jó produkciót.– Nyugodt voltam az első, hazai mérkőzés 6:2-es sikere után is. Nehezebb visszavágóra számítottam, de ez érthető, hiszen a zalai is nagyon jó csapat. Viszont abszolút csúcsteljesítményt nyújtottunk, és a felújított zalai létesítményben új pályarekordot értünk el.– Sorrendben hetedszer, hiszen 2013 óta minden négyes döntőben ott vagyunk, illetve a sorozat 2002 óta íródó történetében összességében 14. alkalommal, erre pedig még egyetlen más együttes sem volt képes. Mindössze 2003-ban, 2004-ben, 2008-ban és 2012-ben nem kvalifikáltuk magunkat a Final Fourba. Az elődöntőben a mi águnkon szereplő Podbrezova mint címvédő is elkapható, ha legalább úgy játszunk, mint most, illetve ha a klasszisával, Zavarkó Vilmossal valaki tudja tartani a lépést. A másik ágon a hazai pályán szereplő Zaprešic szerintem legyőzi a német Zerbstet.