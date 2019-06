Zsótér Donát megsérült, nem utazott Bakuba a labdasúgó-válogatottal

Zsótér Donát összecsomagolt és elhagyta a magyar labdarúgó-válogatott edzőtáborát. Nem Marco Rossi szövetségi kapitány mondta, hogy távozzon a kisteleki születésű középpályás, hanem az élet szólt köz­­be. Az Újpest futballistája bokasérülést szenvedett, ezért nem tudott elutazni csütörtök ko­­ra délután Bakuba, a szombati Európa-bajnoki selejtező helyszínére. Ki kell hagyni az Azerbajdzsán elleni idegenbeli és a jövő heti hazai, Wales elleni meccseket.



Komoly erőpróba következik, szombaton (kezdés: 18 óra, élő: M4 Sport) az azeriek ellen létfontosságú lenne megszerezni a három pontot, hogy továbbra is harcban maradjunk a jövő évi Eb-szereplésért. Kádár Tamás és Bese Barnabás sem teljesen egészséges, azonban a két játékos elutazott, továbbra is kezeléseket kapnak, hogy tudják vállalni a já­­tékot. A többiek szerencsére rendben vannak.



Szerdán Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke vacsorára látta vendégül a csapatot, és köszöntötte a horvátok ellen 100. válogatott meccsét játszó Dzsudzsák Balázst és a 25. válogatottságnál járó Gulácsi Pétert.



Az azeri csapat ellen eddig remek a statisztikánk, öt meccset játszottunk ellenük, és mind az ötször nyertünk. Utoljára 1998-ban Bakuban 4–0-ra nyertünk. Marco Rossi csapata az idei Eb-selejtezőben 2–0-ra kikapott Szlovákiában, majd 2–1-re nyert Budapesten a vb-ezüstérmes horvátok ellen. Azerbajdzsán eddig egy meccsen van túl, Zágrábban sokáig vezetett 1–0-ra, végül azonban 2–1-es vereséget szenvedett.



–Kellemetlen stílusa van a szombati ellenfelünknek, így nem szabad félvállról vennünk őket. Ezen a szinten minden mérkőzés nehéz, láttuk, mi történt Andorrában. Esélyesebbnek tartanak minket az azerieknél, de ugyanúgy kell kimenni szombaton is a pályára, ahogy azt a horvátok ellen tettük – mondta Szoboszlai Dominik, a Salzburg játékosa.