50 éves Michael Schumacher - videók a fantasztikus karrierről

Ma 50 éves Michael Schumacher német Formula-1-es autóversenyző, hétszeres világbajnok.1969. január 3-án született az észak-rajna-vesztfáliai Hürth városában. Négyévesen ült először gokartban, és 15 éves korában, 1984-ben megnyerte a német junior gokart-bajnokságot, ezt a sikert egy évvel később megismételte, a junior gokart-világbajnokságon pedig második lett. 1986-tól a német felnőtt gokart-bajnokságban szerepelt, 1987-ben német bajnok és Európa-bajnok lett.1988-ban kezdett el versenyezni a német Formula König sorozatban, ahol a bajnokság tíz futamából kilencet megnyert. Ugyanebben az évben hatodik lett a német Forma-Ford 1600 bajnokságban és másodikként zárt a Forma-Ford 1600 Európa-bajnokságon.1989-ben felfigyelt rá Willi Weber, a WTS Formula-3-as csapatfőnöke, aki leszerződtette Schumachert, valamint menedzsere lett, és maradt egészen 2010-ig. Schumacher 1990-ben német Forma-3-as bajnok lett, ezenkívül megnyerte a Forma-3-as Makaói Nagydíjat, valamint a Forma-3-as Fuji Kupát is.A Forma-1-ben 1991-ben a Belga Nagydíjon a Jordan-Ford pilótájaként szerepelt először. Itt figyelt fel rá a Benetton csapata és a következő szezonra leszerződtették. A sikereire nem kellett sokat várni, első futamgyőzelmét az 1992-es Belga Nagydíjon szerezte, az első világbajnoki címét 1994-ben érte el a Benetton-Ford pilótájaként. Ezzel ő lett a sportág első német Forma-1-es világbajnoka. A következő évben a Benetton-Renault színeiben lett világbajnok, és a csapatnak Johnny Herberttel együtt megszerezték a konstruktőri vb-címet is.1996-ban a Ferrari csapatához igazolt, az olasz autóban további öt világbajnoki címet szerzett (2000, 2001, 2002, 2003, 2004), és ezzel a hét elsőséggel megelőzte az örökranglistán az ötszörös világbajnok argentin Juan-Manuel Fangiót. 2005-ben harmadik, 2006-ban második lett, majd visszavonult a versenyzéstől.Hét világbajnoki címe mellett számos rekord birtokosa is: a Forma-1 történetében ő szerezte a legtöbb futamgyőzelmet (91), ő nyert a legtöbbször egy szezon alatt, övé a legtöbb versenyben futott leggyorsabb kör. A sportágban egyedülálló módon, a 2002-es évad minden versenyén dobogóra állhatott. A Forma-1-ben eltöltött 19 szezonja alatt, 155 dobogós helyezést, 77 leggyorsabb kört és 68 pole pozíciót szerzett. A Ferrarinál is rekordokat tart: 181 versenyen 72 győzelem, 116 dobogós helyezés, 53 leggyorsabb kör.A vezetési stílusa gyakran váltott ki vitákat. Kétszer volt részese a világbajnoki címet eldöntő ütközésnek, melyek közül az 1997-es, Jacques Villeneuve-vel történt karambol után kizárták az az évi világbajnokságból.Sikereinek köszönhetően a sportágán kívül is ismert és elismert személyiség lett. Az UNESCO nagykövete és számos humanitárius kezdeményezés résztvevője, de szószólója volt a versenyzők biztonságának is. Létrehozott egy iskolát Szenegálban, egy klinikát Szarajevóban és egy utcagyerekeket felkaroló központot Peruban. Szerepvállalásáért 2002-ben az UNESCO "A sport bajnoka" címet adományozta neki.2010-ben - nagy meglepetésre - a Mercedes csapat színeiben visszatért a Forma-1-be, ahol Nico Rosberg mellett versenyzett. Abban a szezonban a kilencedik, 2011-ben a nyolcadik, 2012-ben pedig a 13. helyet szerezte meg a világbajnoki összetettben. A legjobb eredményét a 2012-es Európa Nagydíjon érte el, amikor a 3. pozícióban intették le. A német legenda 2012 őszén vonult vissza véglegesen a Forma-1-ből.1995-ben feleségül vette Corinna Betschet, és két gyermekük született. Testvére Ralf és féltestvére, Sebastian Stahl Schumacher is autóversenyzők. Fia, Mick Schumacher is apja és nagybátyja nyomdokaiba lépett.2013. december 29-én a franciaországi Méribelnél síbalesetet szenvedett, amikor fejjel egy sziklának csapódott. Életveszélyes állapotban került kórházba. Súlyos fejsérülése miatt kétszer meg kellett operálni. Sokáig mesterséges kómában tartották, majd fokozatosan felébresztették, és 2014 szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotáról a család nem hoz nyilvánosságra részleteket.Németországban 1995-ben és 2004-ben az év sportolójává választották. 2002-ben és 2004-ben elnyerte a Laureus Év Sportolója Díjat. 2006-ban, az FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) által végzett felmérésen a szurkolók a Formula-1 legnépszerűbb versenyzőjének választották. 2007-ben megkapta az Asztúria Hercege díjat. 2014-ben a Forma-1-es Bahreini Nagydíjnak otthont adó szahíri pályán róla nevezték el az első kanyart.2014. november 13-án, első világbajnoki címének 20. évfordulója alkalmából újraindult hivatalos honlapja. 2019-ben, ötvenedik születésnapján róla szóló kiállítás nyílik a Forma-1-es Ferrari csapat maranellói múzeumában.