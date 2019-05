A születésnapos Babos Tímea elődöntős a franciaországi tornán

A 26. születésnapját éppen pénteken ünneplő Babos Tímea bejutott az elődöntőbe a 80 ezer dollár (23,1 millió forint) összdíjazású salakpályás tenisztornán, a franciaországi Cagnes-sur-Merben.A világranglistán 137. magyar játékos a nyolc között az amerikai Varvara Lepchenkóval (131.) találkozott és két sima szettben nyert. A találkozó 1 óra 32 percig tartott."Azért pici nyomás van az emberen, ha a születésnapján játszik. Korábban mindig legyőztem Lepchenkót, de nagyon szoros mérkőzéseink voltak. A mai negyeddöntő is szorosan alakult, de örülök is ennek. Úgy érzem, egyre jobban mozgok és a nehezebb helyzeteket is elfogadom fejben, jól oldom meg. Az is pozitív, hogy az elmúlt hetekben jóval több meccset nyertem, mint korábban. Ez egy jó kis születésnapi ajándék!" - nyilatkozott a honlapján Babos Tímea, aki a harmadik helyen kiemelt svájci Stefanie Vögelével (113.) vagy a hetedikként rangsorolt brazil Beatriz Haddad Maiával (125.) csap majd össze a fináléba kerülésért.Babos Tímea-Varvara Lepchenko (amerikai) 6:4, 6:3