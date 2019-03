Budapest rendezi az első World Urban Gamest

Budapest rendezi szeptember 13. és 15. között az első World Urban Games új generációs multisport-eseményt - jelentette be hétfőn a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetsége (GAISF).



A szervezet emlékeztetett rá, hogy az esemény megrendezése iránt csaknem 50 város érdeklődött - például Budapest mellett Barcelona, Los Angeles és Tokió -, a pályázati folyamat végére pedig az egyesült államokbeli nagyváros, illetve a magyar főváros maradt versenyben. A GAISF tavaly novemberben kezdte meg az egyeztetéseket Los Angelesszel az első, idei rendezvényről, de aztán hosszas mérlegelés után arra az álláspontra jutott, hogy "a Budapest által kínált program jobban illeszkedik a GAISF és a World Urban Games jövőképéhez".



A szervezet azt is közölte, hogy a 2021-es esemény megrendezését is felajánlották Budapestnek.



"Budapest Európa egyik legfőbb sportfővárosa lett, és többször bizonyította már, hogy alkalmas otthont adni kiváló rendezvényeknek" - írta közleményében a GAISF.



Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos azt mondta, biztos abban, hogy a főváros az első World Urban Gamesen felejthetetlen élménnyel ajándékozza majd meg a sportolókat és a közönséget is.



"Budapest nagyszerű történelemmel és kultúrával rendelkezik, és az egyik legjobb hely Európában, ahol a fiatalok élhetnek és dolgozhatnak. A magyar főváros innovatív, amely mindig készen áll az úttörő lehetőségekre" - tette hozzá a kormánybiztos.



Raffaele Chiulli, a GAISF elnöke kijelentette, hogy Budapest "tökéletes helyszíne lesz ennek az izgalmas eseménynek", és kiemelte a magyar szakemberek elhivatottságát és elkötelezettségét a World Urban Games iránt.



"Szeretnék köszönetet mondani Fürjes Balázsnak, aki már Budapest 2024-es olimpiai pályázatánál és a 2017-es vizes-világbajnokság megrendezése során is bizonyította kiemelkedő vezetői képességét. Az ő elhivatottsága, fiatalokba vetett hite és kreatív szemlélete nélkül nem tudtunk volna ilyen gyorsan megegyezni" - mondta az elnök.



A World Urban Games egyfajta "fiatalos sportfesztivál a város szívében". A kétévente sorra kerülő rendezvény programjába olyan sportágak tartoznak, mint a BMX, a görkorcsolya, a gördeszka, a 3x3 kosárlabda, a teqball és a breaktánc.



A 2019-es esemény versenyprogramját még márciusban nyilvánosságra hozzák.