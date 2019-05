Chelsea-Arsenal: nagy kérdések fináléja lesz az Európa-liga döntője

Melyik kulcsember hiányzik jobban?

Musztafi (pirosban), az Arsenal játékosa és Hazard, a Chelsea kiválósága komoly harcot vívhat egymással. Fotó: MTI

Meixner Marcell, a Metalcom Szentes kapusa

– Arsenal-szurkolóként minden szezonban az a legfontosabb elvárásom az utóbbi években, hogy a Bajnokok Ligájába jussunk. Most már ez a meccs az egyetlen esélyünk, de vegyes érzéseim vannak, hogy meg tudjuk-e ragadni ezt a sanszot. Ebben a szezonban is kétarcú volt az Arsenal: a rangadókon olykor fantasztikusan játszott, máskor kötelező meccseken szenvedett. Ha Özil, Aubameyang és Lacazette jó formában lesz, a támadójátékunkkal nem lesz gond, de a védelmünk képes komoly hibákra, főként Mustafi játéka rizikós idén. Összpontosítani kell, mert elég helyzetet mindig ki tudunk alakítani, a kérdés, hogy gólokra váltjuk-e őket.



Korcsik Levente, a NICS-HSÚVC úszója

– Chelsea-drukkerként elismerem, hogy az Arsenal gyönyörű futballra képes, de a Hazard vezette támadósorunk is formás akciókat szokott építeni. Szerintem a tét nem befolyásolja majd a két csapat játékfelfogását, így nyílt sisakos, sokgólos meccsre számítok. Négy- vagy hattalálatos döntetlenre, majd tizenegyespárbajra látom a legnagyobb esélyt. Ha így lesz, emlékezetes este elé nézünk. Pletykálják, hogy Sarri elhagyja a csapatot, de akár döntött a távozásáról, akár nem, szerintem ez a körülmény pozitívan hat majd a játékra. A menedzserünk akkor is motivált lesz, ha a maradásáért harcol, és akkor is, ha meg akarja mutatni, mit veszít vele a klub.

Ha a Premier League nagycsapatai közül kettő játszik egymás elleni nemzetközi kupadöntőt, akkor taktikai szemmel is izgalmas találkozót lehet várni, de a Chelsea és az Arsenal ma esti, bakui Európa-liga-fináléja a körülmények miatt vált igazán érdekessé.A Chelsea valószínűleg nélkülözi egyik alapemberét, míg az Arsenal biztosan nem számíthat két kulcsjátékosára. Előbbi együttes szombati edzésén N’Golo Kanté szenvedett térdsérülést, azok után, hogy a világbajnok középpályás két hete tért vissza május eleji sérüléséből. A Leicester City futballistái a csodával határos, 2016-os bajnoki címet hozó szezon végén azt mondták Kantéról, hogy vele olyan volt játszani, mintha tizenketten lettek volna a pályán, annyit „melózott". A francia légiós tehát pótolhatatlan labdarúgó, így várhatóan át is kell alakítani az eredeti terveket.Az Arsenal sérülés miatt nem számíthat a szezon után a Juventushoz csatlakozó Aaron Ramsey-re. A klub régi harcosa nem csak a játéka miatt tűnik szintén pótolhatatlannak: ő a finálék talizmánja, két FA-kupa-döntőben is ő szerezte az ágyúsok győztes gólját. Az örmény Henrikh Mkhitaryan el sem utazott az együttessel, méghozzá biztonsági okokból: attól tartanak, merénylet áldozata lenne. A finálé ugyanis Azerbajdzsán fővárosában lesz, ahol az örmény Mkhitaryan biztonságát nem lehet garantálni, mivel a két ország hosszú évek óta tartó konfliktusa rendszeresen emberéleteket követel.A szezon során hullámzóan teljesítő Chelsea hiába lett harmadik a Premier League- ben a két kiemelkedő sztárklub mögött, hiába jutott két kupasorozat döntőjébe, a menedzser, Maurizio Sarri sorsa erősen kérdéses. Edzői személye és teljesítménye még a szurkolókat is megosztja, és pletykálják, hogy szóban meg is egyezett a Juventusszal. Sajtóhírek szerint a döntő másnapján dől el a szakember sorsa, ha pedig a Chelsea ezt a finálét is elveszítené, akkor menesztenék Sarrit, és a klub legendáját, Frank Lampardot kérnék fel utódnak.Az Arsenalnál ennél komolyabb tétje van a meccsnek: ha az ágyúsok veszítenének, akkor zsinórban két szezonban nem jutnának a Bajnokok Ligájába. Ez nem kecsegtetne fényes jövővel a legnagyobb kluboktól egy ideje egyébként is leszakadni látszó csapatnál. Ha viszont az ágyúsok nyernek, akkor a következő szezonban öt angol csapat szerepelne a legrangosabb európai kupasorozatban. Az Arsenal egyébként is motivált egy nemzetközi siker megszerzésében, hiszen erre eddig egyedül 1970-ben volt példa, akkor a Vásárvárosok Kupáját hódította el a klub. 2000-ben az UEFA-kupa, 2006-ban pedig a Bajnokok Ligája fináléját veszítette el a csapat.Komoly felháborodás övezte a finálé helyszínének kiválasztását, hiszen komoly távolságot kell megtenni, pláne Londonból. Közvetlen repülőjárat híján legalább 24 órás, méregdrága utazás vár a drukkerekre, akiknek a szállás is egy vagyon, annyira elszálltak az árak Bakuban ezekre a napokra. Mindössze 6000 jegyet biztosítottak mindkét klubnak. Az Arsenalnál az összes belépőre igényt tartottak a drukkerek, a Chelsea szimpatizánsai viszont a fent említett okok miatt csak 2000 jegyet vettek meg, így összesen 8 ezer olyan szurkoló lesz a 68 ezer 700 fő befogadására képes helyszínen, akik kötődnek valamelyik londoni klubhoz.Milyen hangulat várható így? Ma este 21 órától (tv: Sport 1, Digi Sport 1) kiderül.