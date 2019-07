Cselgáncs GP - Ungvári Attila bronzérmes

Fotó: MTI/Czagány Balázs

A kétszeres Európa-bajnoki harmadik helyezett dzsúdós négy győzelem és egy vereség után a bronzcsatában az osztrák Shamil Borchashvilivel találkozott, aki korábban Nerpel Gergelyt búcsúztatta.Első mérkőzésükön Ungvári - akinek a szeme alatt jókora monokli éktelenkedett - csaknem végig irányított az egy világkupa-aranynál tartó, csecsen származású ellenféllel szemben. Borchashvili a negyedik percben vazaari-gyanús dobást indított, de a bírók videózás után nem értékelték az akciót. Az aranypontig tartó hosszabbításból két és fél perc telt el, amikor a szemlátomást jobb erőben lévő 30 éves magyar egy lábszár-átforgatásra vazaarit kapott, és győzött."A minszki Európa-bajnokságon szerzett bronzom természetesen értékesebb, de itt is mindenképpen örömet akartam szerezni a szurkolóknak, ha már ennyien kijöttek. Azt hiszem, a fejemet is vették volna, ha nem nyerek érmet" - mondta tréfásan Ungvári. Hozzátette, a második meccsén szerezte a szeme alatti monoklit, de nem foglalkozott vele.A magyarok ezzel már két éremnél tartanak a hazai GP-n, ahol pénteken az 57 kilós Karakas Hedvig is harmadik lett.A vasárnapi zárónapon öt súlycsoportban 16 magyar lép tatamira a Papp László Sportarénában.