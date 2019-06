Dzsudzsák: nincs nyomás a csoportelsőség miatt - 3-1-re verte Azerbajdzsánt a magyar válogatott

A 101-szeres válogatott futballista a z Azerbajdzsán vendégeként elért győzelem után úgy nyilatkozott, a nemzeti csapat tagjai nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget sem annak, hogy nyertek, sem pedig annak, hogy élre álltak a csoportban."Mindent a helyén kell kezelnünk, és a következő meccsre figyelni, mert annak, aki ki akar jutni az Eb-re, nem szabad kikapnia hazai pályán ebben a sorozatban" - jelentette ki a csapatkapitány, aki bár bosszankodott, hogy két jó lövését is védeni tudta az azeri kapus, ennél fontosabbnak tartja a három pont megszerzését.Dzsudzsák kiemelte, hosszú idő után sikerült újra győzni idegenben, ráadásul megérdemelten. Szerinte a siker értékét emeli, hogy mindez júniusban egy hosszú szezon végén jött össze. "Folyamatosan jó időben rúgtuk a góljainkat, de úgy érzem, meg is dolgoztunk ezért a győzelemért" - foglalta össze a bakui találkozót Dzsudzsák.A két gólt szerző középhátvéd, Willi Orbán azt mondta, a rögzített szituációk után elért találatok a nemzeti csapat "fegyverei" közé tartoznak. "Sokat gyakoroljuk ezeket, a Nemzetek Ligájában is többször voltunk eredményesek ilyen helyzetekben, és érdemes ezt még tovább fejlesztenünk, mert lehet, hogy a következő mérkőzést is egy rögzített szituáció utáni góllal nyerhetjük majd meg" - nyilatkozta a német Bundesligában harmadik RB Leipzig csapatkapitánya, aki saját szempontjából is fontosnak nevezte a góljait, de szerinte ennél nagyobb a jelentősége van annak, hogy a válogatott győzött Bakuban.A nemzeti együttesben góllal bemutatkozó Holman Dávid úgy fogalmazott, pályafutása során lőtt már a szombat estihez hasonlóan látványos gólt, "de ilyen fontosat talán még soha". "Persze a lényeg az, hogy ezt a találatot egy győztes meccsen szereztem, és bár utólag könnyű azt mondani, hogy kötelező volt begyűjteni ezt a három pontot, azért látható volt, hogy az azeriek nem a könnyen megverhető csapatok közé tartoznak" - értékelt a Slovan Bratislava légiósa.A kapus Gulácsi Péter szerint voltak olyan periódusai a meccsnek, amikor az azeriek beszorították a magyarokat a tizenhatosra, ugyanakkor a góljukat leszámítva a hálóőr szerint nem jutottak el tiszta helyzetig. "A tizenhatosunkon belül már megoldottuk a védekezést, de a középpályán többször szétcsúsztunk, és voltak olyan szakaszok, amikor egy kicsit passzívak voltunk" - mondta az RB Leipzig kapusa hozzátéve, hogy többször is tudatosan próbált inkább hátulról építkezve indítani, mint felívelni a labdát. Ezt azzal indokolta, hogy ebben a melegben Szalai Ádámnak nem könnyű 90 percen át küzdeni és brusztolni a labdákért két belső védő között. Úgy vélte, a labdakihozatal többé-kevésbé működött is, ehhez a társai is hozzájárultak, mert jól mozogtak, és kérték tőle a játékszert."Fontos három pontot szereztünk, különösen úgy, hogy a horvátok délután legyőzték Walest. Kedden egy ki-ki meccs vár ránk, mert aki Budapesten nyerni tud, az nagy lépést tesz az Eb-szereplés felé" - jelentette ki Gulácsi a magyar válogatott következő selejtezőjéről, amelyet kedd este Wales ellen vív majd Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a Groupama Arénában.