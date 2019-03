EB-selejtező - Szlovákia-Magyarország 2-0

Szlovákia - Magyarország 2-0 (1-0) Nagyszombat



Szlovákia: Dubravka - Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko - Kucka, Lobotka - Hamsik, Duda (Safranko 87'), Rusnak (Michalik 90+3') - Mak (Stoch 79').



Magyarország: Gulácsi - Orban, Lang (Holender 81'), Kádár, Korhut - Kovács I., Nagy Á., Lovrencsics, Kalmár (Dzsudzsák 61') - Kleinheisler (Szoboszlai 55') - Szalai.



Gólszerző: Duda (42'), Rusnak (84').

Sárga lap: Vavro (22'), Kucka (51'), Hamsik (78'), Skriniar (89'), ill. Kalmár (10'), Korhut (59'), Dzsudzsák (64'), Nagy Á. (88').





1. perc A szlovákok kezdik a mérkőzést. 4. perc Hamsik lapos beadását takarítja el a magyar védelem. 8. perc Orban fejeli ki a jobb szélről érkező beadást. 9. perc Kovácsot rántják le a kaputól 25 méterre. A szabadrúgást Lang lövi el, komolyabb veszély nélkül. 10. perc Kovács sarkazza a labdát az ötös sarkánál Szalai elé, de a társ nem számít a labdára. A szlovákok aztán gyors ellentámadást indítanának, amit Kalmár akadályoz meg szabálytalanul. Sárgát ért a tette. 11. perc Rusnak adja középre a labdát az alapvonalról, Orban lába mellett elmegy a passz, így Hamsik jut lövéshez az ötös vonalán. Szerencsénkre rosszul találja el, és kapu mellé lő. 15. perc Gulácsi vetődve védi Pekarik lövését. Jó 25 méterről tűzte kapura. 18. perc Majdnem labdát szerez Kádár a tizenhatosunk előterében passzolgató szlovákoktól, ám végül a belepiszkálásából lesz helyzet: a balról középre visszaemelt labdát Hancko küldi kapura. A felső lécről megy fölé a lövés. 22. perc Szalait rúgja fel Vavro hátulról a félpályánál. Sárga lap ez is. 28. perc Skriniar rúg bele Szalai lábába, aztán nem érti, hogy a magyar csapatkapitány miért esett el. 33. perc Lovrencsics balról érkező beadása után Kalmár esik el a tizenhatoson belül. Ez nem ér büntetőt az orosz bírónál. 41. perc Kalmár kap jó indítást, a beadása lepattan, épp Kovács elé, aki egy igazítás után 12 méterről lő (vagy passzol), de egy blokkoló védőt talál el. 42. perc Rusnak kap teljesen tisztán labdát a bal oldalon, senkitől se zavartatva laposan középre passzol, végül Duda belsőzi a hálóba a kaputól pár lépésről a labdát. 1-0. 45. perc Hamsik laposan lövi a bal alsó felé a lekészített labdát 20-ról. Gulácsi a helyén. 45+1. perc Vége az első félidőnek. 46. perc Nincs csere egyik oldalon sem. Szabálytalan a kezdőrúgás, meg kell ismételnünk. 50. perc Talán most sikerül először átlépnünk a felezővonalat a második félidőben. 51. perc Kuscka kap sárgát, miután lerántotta Kovácsot. 54. perc Most mi nyomunk. Előbb Kovács okoz zavart a szlovák tizenhatoson belül, aztán Lovrencsics lő laposan jobbról. Dubravka véd. 55. perc Szoboszlai Dominik érkezik Kleinheisler helyére. 56. perc Sok hűhő semmiért a szlovák szabadrúgásnál: a legurított labdát pocsékul íveli a kapu elé Hamsik. 59. perc Korhut kap utólag sárgát egy szabálytalanság miatt. 61. perc Dzsudzsák jön, Kalmárt váltja. 62. perc Orban fejeli vissza a labdát Szalainak, aki 18-ról egyből lő. A bal alsó felé tartó lövést ki tudja ütni Dubravka. 64. perc Dzsudzsáknak is kioszt egy sárgát a játékvezető. 66. perc Mak kap labdát a tizenhatos vonalán, átvétel után egyből lő, Gulácsi nagyot véd. 67. perc Dzsudzsák beadását húzza le a levegőből Dubravka. 68. perc Szoboszlai íveli a kapu elé 35-ről a szabdrúgást, Orbant ütközik le a tizenhatoson belül. Ez sem büntető. 70. perc Mit úsztunk meg!!! Rusnak akciója és beadása után Nagy Ádám ment a kapu torkából. 72. perc Lovrencsics felívelését Orban fejeli kapura. A kicsit kinn álló Dubravka le tudja kapni a labdát a levegőből. 74. perc Gulácsi most lábbal véd nagyot Rusnak lapos lövése után. 77. perc Szalait felrúgják, de Duzsudzsákhoz kerül a labda, aki egyből lő... kapu fölé. 78. perc Hamsik addig tépte-húzta Szoboszlait, míg ki nem harcolt magának egy sárga lapot. 79. perc Mak-Stoch csere a hazaiaknál. Legalább egy percig tartott a hadművelet. 81. perc Lang Ádám helyett Holender Filip a pályán. 82. perc Szép gólt rúgtak a szlovákok. Pekarik rúgta be a labdát Gulácsi mellett a hálóba. Szépséghiba, hogy lesről tette mindezt, úgyhogy szabdrúgás jöhet kifelé. 84. perc Rusnak kap megint labdát a jobb oldalon. Nem lövi el egyből, hanem visszafelé cselez egyet, és Korhut lábai között, Gulácsi keze mellett ballal a hálóba lő. 2-0. 87. perc Safranko be, az első gól szerzője, Duda le (és a második találat előtti passzt is ő adta). 88. perc Nagy Ádám is sárgát kap lerántás miatt. 89. perc Skriniar kap sárgát egy kemény szabálytalanság után. 90. perc Dzsudzsák 26-ról megeresztett szabadrúgását a fogja meg a szlovák kapus. 90+1. perc Három perc a ráadás. 90+3. perc Rusnakot is megtapsolhatja a közönség. Ő hagyja el a pályát, Michalik kap néhány másodpercet. 90+4. perc Dzsudzsák beadását Orban fejeli kapura 7 méterről. Dubravka ezt is védeni tudja. Vége a mérkőzésnek.

Előzmények:

A magyarok eddigi mérkőzései Szlovákia ellen



1999. március 31., Pozsony: Szlovákia-Magyarország 0-0, Eb-selejtező

1999. június 4., Győr: Magyarország-Szlovákia 0-1, Eb-selejtező

2004. november 30., Bangkok: Szlovákia-Magyarország 1-0, barátságos mérkőzés

2008. február 6., Limasszol: Magyarország-Szlovákia 1-1, barátságos mérkőzés

Edzői pályafutása legfontosabb mérkőzésére készül Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Rossi szerint a futballban az a szép, hogy bármi megtörténhet.

A két csapat húsz éve egy-egy alkalommal játszott otthon és idegenben Eb-selejtezőn, kétszer pedig semleges helyszínen mérte össze tudását. A magyarok az egyetlen szlovákiai mérkőzésen, Pozsonyban gól nélküli döntetlent értek el. Emellett kétszer 1-0-s vereséget szenvedtek, legutóbb pedig 1-1-es döntetlent játszottak egy 2008-as ciprusi tornán, amelyen az a Gera Zoltán volt eredményes, aki jelenleg tagja Marco Rossi szövetségi kapitány szakmai stábjának.Az olasz szakember a Nagyszombatban sorra kerülő összecsapás helyszínén tartott szerdai sajtótájékoztatón újságírói kérdésre azt válaszolta: nem sokan adnak esélyt a magyar csapatnak, ugyanakkor a futballban az a szép, hogy bármi megtörténhet. Hozzátette, a válogatott szeptember és november között rövid idő alatt is sokat fejlődött.Kiemelte, hogy a csütörtökön 20.45 órakor kezdődő találkozó lesz edzőként a legfontosabb mérkőzése, még a Budapest Honvéd Videoton elleni 2017-es bajnoki döntőjénél is nagyobb téttel bír. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez csak az ő karrierjére igaz, a sorozatot tekintve ez csak az első lesz a nyolc összecsapás közül.Megjegyezte, a Dunaszerdahely edzőjeként háromszor játszott ebben a stadionban, mindhárom alkalommal vesztesen távozott, ezúttal azonban "jó előjel", hogy csapata egy másik öltözőt kapott. Hozzátetette, szlovák kollégája és ő is tisztában van a másik elképzeléseivel, várható összeállításával.A válogatott játékosok közül a Rossi szerint várhatóan pályára lépő Kalmár Zsolt vett részt a sajtótájékoztatón. A Dunaszerdahely légiósa megjegyezte, sok helyen játszott már Szlovákiában, ahol nem kedvelik a magyarokat, ugyanakkor véleménye szerint ezzel csütörtökön nem lesz probléma.

Természetesen tudjuk, hogy a szlovákok jóval erősebbek, ugyanakkor hiszek benne, hogy ha azt csináljuk, amire a kapitány és a stáb felkészített minket, akkor meglepetést tudunk okozni. Nagyon fontos lenne a jó rajt, az ugyanis önbizalmat adna a folytatásra"

A magyar válogatott a csütörtöki mérkőzés után vasárnap a világbajnoki ezüstérmes horvátokat fogadja a Groupama Arénában.

Biztonság

- fűzte hozzá a középpályás.A rendezők minden szurkoló személyazonosságát ellenőrzik majd a csütörtöki (20.45) szlovák-magyar Európa-bajnoki selejtező előtt, így a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) arra figyelmezteti a drukkereket, hogy kizárólag érvényes, a vendégszektorba szóló belépővel, vagy belépőre váltható utalvánnyal induljanak útnak.Az MLSZ keddi tájékoztatása szerint érvényes jegy birtokában is a hazai szektorokba kizárólag szlovák, a vendégszektorokba kizárólag magyar állampolgárokat engednek be.A mérkőzésre szóló utalványokat az utazás előtt Budapesten, a Ticket Express Bálnában (Fővám tér 11-12. I. em) szerda 14 óráig lehet beváltani. A drukkerek a találkozó napján a nagyszombati City Aréna vendégpénztáránál tudják átvenni a jegyüket, 12.00 órától a mérkőzés kezdetéig. Az MLSZ javasolja, hogy ezt még 16.00 előtt tegyék meg, ugyanis ebben az időszakban korlátozás nélkül tudják megközelíteni a beváltóhelyet. Azok a szurkolók, akik 17.00 óra után veszik fel hivatalos belépőjüket, a rendőrségi lezárás miatt már nem tudják elhagyni a stadiont körülvevő biztonsági zónát.

A biztonsági zónába és a szektorokba történő beléptetés során is ellenőrizni fogják a személyazonosságot a hazai rendezők, ami hosszabb időbe telhet. Az utalványok névre szólnak, kizárólag azok a szurkolók léphetnek be a stadionba, akiknek a neve szerepel az utalványon, illetve a jegyen, és az átváltáskor, illetve belépéskor igazolják személyi azonosságukat."

- olvasható a szövetség honlapján.Az MLSZ felhívja a figyelmet: a csapat külön kérése a drukkerek felé, hogy a szurkolás maradjon a sportszerűség határain belül. Kerüljenek mindenféle rasszista és gyűlölködő megnyilvánulást, melyek esetleg zártkapus büntetéssel járnának, mivel a válogatott jó szerepléséhez elengedhetetlen a buzdításuk.