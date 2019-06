Eb-selejtező - Szoboszlai: hat ponttal lennék elégedett

Szoboszlai Dominik, az azeriek és a walesiek elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott középpályása azt mondta, a soron következő két mérkőzésen hat ponttal lenne elégedett.



A kedden, Telkiben tartott sajtóbeszélgetésen a Red Bull Salzburg tagjaként osztrák bajnok játékos úgy fogalmazott, szeretne ismét bizonyítani a válogatottban.



"Ha már megint megkaptam a válogatott meghívót és a lehetőséget a szövetségi kapitánytól, szeretnék élni vele" - mondta a 18 éves középpályás, aki a szlovákok elleni Eb-selejtezőn csereként debütált a nemzeti csapatban, majd a horvátok elleni diadal alkalmával a kezdőcsapatba jelölte őt Marco Rossi.



"Ezen a szinten minden mérkőzés nehéz, láttuk mi történt Andorrában. Esélyesebbnek tartanak minket az azerieknél, de ugyanúgy kell kimenni szombaton is a pályára, ahogy azt a horvátok ellen tettük" - jelentette ki Szoboszlai, aki a jövőjével kapcsolatban egyértelművé tette: az őt érintő átigazolási pletykák ellenére a Bajnokok Ligája-résztvevő salzburgiaknál képzeli el a következő szezont.



Az MTI kérdésére Rossival kapcsolatban azt mondta, az olasz szakember edzői stílusa abból a szempontból hasonló salzburgi kollégája, a német Marco Rose stílusához, hogy egyikük sem katonaként tekint játékosaira.



"Mindketten megkérdezik a játékosok véleményét is, figyelembe veszik, hogy nekünk is kell pihenő, együtt dolgozunk" - mondta a középpályás



Pátkai Máté, a MOL Vidi FC horvátok ellen győztes gólt szerző középpályása valamelyest visszafogottabban fogalmazott a várakozásait illetően: "két nagyon fontos meccs vár a csapatra".



"A horvátok elleni siker és a gólom nagy dolog volt, és bár meg kell lovagolni azt a győzelmet, nem abból kell táplálkozni" - jelentette ki, egyúttal hozzátette, a játékosok között már nem igazán téma a márciusi győzelem, de ő személy szerint ezt nem is bánja, mert "abból nem lehet megélni, ami a múltban történt".



Meglátása szerint két különböző mérkőzés vár a válogatottra: szombaton Azerbajdzsánban papíron a magyar csapat az esélyesebb, ugyanakkor a jövő keddi riválist, Wales csapatát magasabban jegyzik.



"Bakuban szeretnénk érvényesíteni a papírformát, Budapesten ugyanakkor szeretnénk azt felborítani" - nyilatkozta Pátkai, aki kiemelte, az azeriek ellen is csak papíron esélyesebb a magyar együttes, ugyanis a nemzetközi futballban sokszor látták már felborulni az erőviszonyokat.



"Nehéz körülmények, magas páratartalom és meleg vár ránk Azerbajdzsánban, ahol a szervezettség lesz a legfontosabb" - tekintett előre a bakui mérkőzésre a középpályás, aki szerint előny, hogy ha nem is végig teljes kerettel, de a szokásosnál ezúttal többet, közel két hetet tudtak együtt készülni a válogatott tagjai.



Arra a kérdésre, miszerint mennyire fáradt a hosszú szezon után, elmondta, hogy bár több mint 55 tétmérkőzésen van túl, a válogatott szereplés "édes teher", így az esetleges fáradtsággal nem foglalkozik.



Marco Rossi szövetségi kapitánnyal kapcsolatban kifejtette, a vb-ezüstérmes horvátok elleni mérkőzés is bizonyította, hogy egymásra talált a csapat és a szakember, kölcsönös a bizalom egymás iránt.



"A csoportból annak lesz a legnagyobb esélye továbbjutni, aki az azeriek ellen hat pontot szerez" - tette hozzá Pátkai Máté, aki szerint a legutóbbi mérkőzésen mutatott jó teljesítménye ellenére sincs "bérelt helye" a csapatban, a kezdőbe kerülésért mindenkinek meg kell küzdenie.



A két forduló után három ponttal álló magyar válogatott szombaton Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban lép pályára, majd három nappal később a walesi csapatot fogadja a Groupama Arénában.