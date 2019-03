Eb-selejtező: Magyarország-Horvátország 2-1 - fotók, nyilatkozatok

Magyarország - Horvátország 2-1 (1-1) Budapest, Groupama Aréna



Magyarország: Gulácsi - Lovrencsics, Baráth, Orban, Kádár - Pátkai, Nagy Á. - Dzsudzsák (Bese 85'), Szoboszlai (Kalmár 65'), Nagy D. (Varga R. 39') - Szalai.



Horvátország: Kalinic - Barisic (Leovac 29'), Vida, Lovren, Jedvaj (Petkovic 78') - Brozovic, Modric, Perigic, Rakitic, Rebic (Brekalo 67') - Kramaric.



Gólszerző: Szalai (34'), Pátkai (77'), ill. Rebic (13')

Sárga lap: Dzsudzsák (63'), ill. Lovren (83')



Marco Rossi szövetségi kapitány pályafutása legnagyobb győzelmének nevezte, hogy a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 2-1-re nyert a világbajnoki ezüstérmes horvátok ellen a Groupama Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen.



"A futball a szurkolókért van, ezért boldogok vagyunk, hogy ma örömet tudtunk szerezni nekik, ezek a győzelem pillanatai" - mondta az olasz szakvezető. Hozzátette, számára a magyar kapitányi poszt nem a kezdetet, hanem a célba érkezést jelenti, éppen ezért abban a pillanatban, amikor a drukkerek vagy a szövetség vezetői nem akarják a válogatott élén látni, akkor ő ennek nem lesz akadálya. Az 54 éves tréner azzal az újságírói felvetéssel nem értett egyet, hogy olyan volt a nemzeti együttes, mintha kicserélték volna a három nappal ezelőtt Szlovákia vendégeként elszenvedett 2-0-s vereséghez képest. Úgy vélte, ha válogatott bármi módon 3-2-re kikapott volna, akkor most arról faggatnák, miként lehetett volna máshogy játszani, mert a legtöbben csak a végeredmény alapján ítélkeznek.



"Én és a játékosok is saját zsebünkből fizetnénk, hogy bárcsak fordítva lett volna az eredmény a két meccsen. Csütörtök óta háromszor néztem végig a nagyszombati találkozót, és egyre inkább az a véleményem, ott elpártolt tőlünk a szerencse, pedig egyenrangú partnerei voltunk a szlovákoknak, ezúttal viszont a Fortuna istenasszony mellénk szegődött. Ez volt a különbség a két mérkőzés között" - mondta Rossi, akit taps fogadott a sajtótájékoztatón. A másik különbséget abban látta, hogy ezúttal a kezdetektől nagyon pozitív volt a futballisták hozzáállása, ami nem mondható el a szlovákiai rangadóról, de hozzátette, azon dolgoznak, hogy ez a jövőben lehetőleg minden meccsen így legyen.



Rossi az MTI érdeklődésére kifejtette, nem a játékrendszer a fontos, hanem a koncepció, a játékfelfogás. Elárulta, most azért nem a kedvenc, három belső védős szisztémát választotta, mert a 4-2-3-1-es felállást látta a legmegfelelőbbnek, illetve az is hozzájárult ehhez, hogy a két találkozó között egyetlen tréning volt, így túl nagy taktikai "csavart" nem lehetett átadni a játékosoknak. "Dzsudzsák Balázs jó játékos, de bizonyítania kellett, hogy fizikálisan készen áll a feladatokra. Most jobb állapotban van, mint novemberben. Csak azért küldök pályára valakit, mert hasznára van a válogatottnak" - mondta a 100. válogatottságát két gólpasszal ünneplő 32 éves szélsőről.



Horvát kollégája, Zlatko Dalic elég szűkszavúan nyilatkozott a vereséget követően, de gratulált a magyar csapatnak, amely szerinte agresszívebb volt. Saját együttesét illetően abban látta a problémát, hogy a vezető gól után lankadt a figyelme.

17:58 Dzsudzsák csapatkapitányként lép pályára száadik válogatott meccsén. A magyar himnusz alatt a szent koronát ábrázoló élőképet alkotott a lelátó egy része. 1. perc A sötétkékben játszó vendégek kezdik a meccset. 4. perc Modric beadását Lovren fejeli fölé. 6. perc Perisic lövését fogja Gulácsi. 6. perc Kramaric kap labdát középen, épphogy nincs lesen. Szerencsénkre nem találja el a kaput. 8. perc Dzsuzsák szabdrúgása után Orban fejeli le a labdát az ötös sarkáról középre, kissé Szalai mögé, aki fordultában lőne kapura. A labdával együtt Vidát is eltalálja. 9. perc Szalai kap a leshatáron labdát, Lovrencsics passza azonban kicsit hosszú. 10. perc Lovrencsics beadását (vagy lövését) tolja kapu mellé Kalinic kapus. 13. perc A jobboldali beadás a vesztünk... Modric teszi középre a labdát, amibe Kramaric nyúl bele, így Rebicnek már nincs nehéz dolga, csak begurítani a labdát a kapusunk mellett a hálóba. Nem volt lesen a horvát játékos, legalább egy játékosunk mögötte volt. Rebic góljával vezetnek a horvátok. 0-1. 20. perc Kádár passzával iramodik meg a bal oldalon Nagy Dominik, a beadásába csak cipőheggyel tud beleszúrni Szalai, ez meg kevés volt a gólhoz. 28. perc Barisic sérülése miatt áll a játék. 29. perc Leovac érkezik. 32. perc Dzsudzsákon taszítanak egy jót a bal oldali szögletzárszlótól nem messze. A skót játékvezető nem lát okot arra, ogy sípoljon. 34. perc Egyenlít a magyar válogatott. Dzsudzsák kap labdát Szalaitól, aztán egy csel után visszapasszolja a társnak, aki közben megkerüli Vidát, majd az ötös sarka mellől erősen a kapuba lő - Kalinic csak beleérni tud. 1-1. 35. perc Nagy Dominikon taszít egyet Lovren a tizenhatos előtt nem sokkal, a bíró - ha jóindulatúak vagyunk, akkor előnyszabályt használva - nem avatkozik közbe. Az akcióból gól nem születik. Nagy viszont megsérül. A visszajátszásból kiderül, hogy a lökéssel egyidejűleg a horvát védő rá is taposott Nagy bokájára. 39. perc A vérző lábú Nagy nem tudja folytatni. Varga Roland jön a helyére. 45. perc Három perc a ráadás. 45+3. perc Magyar szögletvariáció végén Lovrencsics beadását kifejelik a védők, aztán Varga Roland lő kapu mellé. 45+4. perc Szoboszlai nem tudja elfejelni a labdát, mert majdnem fejberúgják. A közvetett szabadrúgást legurítás után Dzsudzsák lövi Kalinic kezébe. Szünet jön. 46. perc Folytatódik a meccs, méghozzá magyar középkezdéssel. 47. perc Pocsék lövés Rakitictól. 53. perc Pátkai a tizenhatoson belül nem tud kapura fordulni a labdával. Kádár marad lenn a gyepen. 59. perc Perisic kap labdát, Baráth védekezik vele szemben, így csak kapu mellé tud lőni a horvát. 63. perc Dzsudzsák rúgja fejbe Vidát, övé a meccs első sárgája. 65. perc Kalmár érkezik Szoboszlai helyére. 67. perc Brekalo jön, Rebic hagyja el a pályát. 73. perc Nem nagyon hagynak minket kibontakozni a horvátok: nagyon nyomnak. Legutóbb egy védőn pattant meg a lövésük, Gulácsi szedte le a levegőből a labdát. 77. perc Dzsudzsák szögletére nem jön ki a kapus, Pátkai Leovaccal küzd, elsőre csak felfejeli a labdát a levegőbe, aztán egy karaterúgással a kapuba küldi. 2-1. 78. perc Petkovic jön Jedvaj helyére. 79. perc Kalmár majdnem növeli az előnyünket. Egy elveszettnek tűnö labdára megy rá, így elfejeli Kalinic elől, utána fektében tudja csak a kapura kotorni, ám még a gólvonal elől Rakitic ki tudja kotorni. A kipattanót előbb Kalmár sarokkal, aztán Szalai egy csel után lőné kapura, de csak a blokkoló lábakat sikerül eltalálni. 83. perc Szalait kellett ápolni. Brozovic rúgta fel. Lovren meg reklamál, amiért sárgát is kap. 85. perc Dzsudzsák lejön, nagy tapsot kap. Bese jön a helyére. A csapatkapitányi karszalagot Szalai kapja. 89. perc Tanácstalannak tűnnek a horvátok. Vagy lehet, hogy csak mi szeretnénk annak látni őket. Ami tény, hogy nem nagyon tudnak eljutni a kapunkig. 90. perc Gulácsinak kell összecsapnia egy Lovrennel, most sincs sípszó. 90+1. perc Öt perc van még a meccsből: ennyi a ráadás. 90+3. perc Modric lő 17 méterről kapu mellé. 90+4. perc Kalmár megint majdnem labdát lop. Extázisban játszik ő is. A jobbról a kapu előtt kereszbe ellőtt labdát Kramaric nem tudja kapura lőni. Mindegy is, mert lesen volt. 90+5. perc Horvát szöglet 20 másodperccel a beígért lefújásig. Modric lövését Bese blokkolja. Kalmár megindul az előre ívelt labdára, de Kalinic gyorsabb. Vége a meccsnek.

A magyar válogatott kezdőcsapata: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Willi Orbán, Kádár Tamás - Pátkai Máté, Nagy Ádám - Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Nagy Dominik - Szalai Ádám

A világbajnoki ezüstérmes horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen Dzsudzsák Balázs is helyet kapott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában, így a szélső vasárnap 100. alkalommal ölti magára a címeres mezt.Marco Rossi szövetségi kapitány további négy helyen változtatott a három napja Szlovákia vendégeként pályára küldött együttesen, így bekerült a kezdő tizenegybe a 18 éves Szoboszlai Dominik is, aki éppen a nagyszombati 2-0-s vereség alkalmával debütált a válogatottban. Rajtuk kívül még Baráth Botond, Pátkai Máté és Nagy Dominik kapott most lehetőséget az olasz szakvezetőtől. A szlovákiai kezdőcsapatból Korhut Mihály, Lang Ádám, Kleinheisler László, Kalmár Zsolt és Kovács István került ki. A találkozó 18 órakor a skót William Collum sípjelére kezdődik a Groupama Arénában.Wales 1-0-ra legyőzte a vendég Szlovákiát vasárnap az Európa-bajnoki selejtező E csoportjában, amelyben a magyar válogatott is szerepel. A szlovák kezdőcsapat összeállítása megegyezett a csütörtökivel, amikor házigazdaként 2-0-ra győzte le Magyarországot. A cardiffi találkozón Wales az 5. percben Daniel James révén jutott vezetéshez, a gólt a védő Peter Pekarik nagy hibája előzte meg. A folytatás kiegyenlített mezőnymunkával telt, amelyben a vendégek próbáltak ugyan kezdeményezni, de ritkán adódott lehetőségük a védekezésre koncentráló hazaiakkal szemben. Amikor pedig helyzetbe kerültek, nem sikerült egyenlíteniük, Wales így győzelemmel mutatkozott be a selejtezőben.Eb-selejtező, E csoport, 2. játéknap(1-0)gól: James (5.)Marco Rossi szövetségi kapitány vasárnap a horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen három-négy helyen változtat a kezdőcsapaton ahhoz képest, ahogy csütörtökön a szlovákok vendégeként küldte pályára a magyar labdarúgó-válogatottat."A regenerálódás érdekében változtattunk az eredeti programon, így elmaradt a szombat délelőtti edzés, mert a mentális és fizikális feltöltődés miatt szükségesnek ítéltük az extra pihenőt. A legtöbbet az segíthetne a pszichés felkészülésben, ha sikerülne pozitív eredményt elérni" - mondta az MTI érdeklődésére szombati sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető, aki azt is elárulta, három-négy helyen lesz változás a kezdő tizenegyben.Az 54 éves tréner kifejtette, bátor és agresszív játékot vár csapatától a világbajnoki ezüstérmes horvátok ellen, mivel tapasztalata szerint ha az esélytelenebb csapat csak vár és vár a kontralehetőségre, akkor 99 százalékban vereséget szenved. "Feltett szándékunk minél feljebb védekezni, de nyilván lesz olyan időszak, amikor a horvátoknak sikerül majd nyomást gyakorolniuk" - vázolta a terveket Rossi, aki hozzátette, 90 percen át "fenn kell tartani az intenzitást", ami a szlovákok elleni 2-0-s vereség alkalmával nem sikerült folyamatosan, csak bizonyos periódusokban. Rossi újságírói kérdésre szót ejtett Szalai Ádám nyilatkozatáról is, melyben kiábrándítónak és elkeserítőnek nevezte a válogatott védekezését.A szakvezető úgy vélte, taktikailag helytálló volt, amit mondott, érzelmileg pedig túltöltött a csapatkapitány nyilatkozata, de ezt érthetőnek nevezte ilyen fájó vereség után, mivel mindannyian frusztrálónak érezték, hogy akár más eredmény is születhetett volna a pályán Nagyszombatban. A szakember a riválisról úgy nyilatkozott, minden poszton klasszis játékosok játszanak, a tavaly szerzett világbajnoki ezüstérmük pedig nem a szerencse műve volt, hanem teljesen rászolgáltak és megérdemelték. Arra a felvetésre, hogy kollégája, Zlatko Dalic szereti a kontrajátékot, úgy reagált, kétli, hogy ezzel a taktikával érkezett Budapestre a horvát csapat, de megjegyezte, mivel minden stílusban kiválóan tud futballozni az ellenfél, így ebben az esetben is jóval esélyesebb lenne. "Az egész horvát együttes klasszisokból áll, ezért csakis csapatként lehet megállítani - mondta Willi Orbán arra vonatkozóan, hogyan kellene védekezni egy ilyen erős riválissal szemben.- Ezen a meccsen nincs veszítenivalónk, ráadásul telt ház lesz, így meg kell mutatnunk, milyen kellemetlen ellenfelek tudunk lenni." A Leipzig védőjét is faggatták Szalai nyilatkozatáról, ő úgy fogalmazott, nem értette az érzelmi túlfűtöttséget, de a Hoffenheim csatára nagy felelősséget hordoz a vállán, ez átjött a nyilatkozatából, illetve ő mindig is ilyen volt. Hozzáfűzte, át kell vennie a csapatnak az ő győzni akarását. A magyarok vasárnap 18 órától a Groupama Arénában fogadják a horvátokat. Mivel metró helyett pótló buszokkal lehet majd eljutni a Népligethez, a drukkerektől azt kérik, minél előbb érkezzenek a mérkőzés helyszínére, ahol színes és sportos programokkal szurkolói falu várja őket.A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Willi Orbán, Lang Ádám, Kádár Tamás - Varga Roland, Nagy Ádám, Németh Krisztián, Dzsudzsák Balázs - Szalai Ádám