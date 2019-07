Élet a K2 alaptáborában - Kulisszatitkokat árult el Klein Dávid és Suhajda Szilárd - Fotók

Egy-egy akklimatizációs kör között az alaptáborban vagyunk. Ez egy olyan – a fenti táborokhoz képest sokkal kényelmesebb – tábor, ahová mindig vissza tudunk húzódni. Elég magasan van ahhoz, hogy innen kiindulva megkezdjük a hegyen a hegymászó munkát, de elég alacsonyan ahhoz, hogy a szervezet még képes legyen regenerálódni az egyes fenti körök után"

A Magyar K2 Expedíció legfontosabb adatai:



Dátum (hozzávetőleges kalkuláció) Tervezett fázis



2019. június 7. Indulás a budapesti Liszt Ferenc reptérről, az úti cél Iszlámábád, Pakisztán

2019. június 20. Az Alaptábor elérése (Skardu tartományi fővároson keresztül)

2019. június 20 – július vége Mászó időszak (táborok kiépítése, akklimatizáció, csúcstámadás várható időpontja: augusztus eleje)

2019. július vége /augusztus eleje Levonulás

2019. augusztus 10. Hazaérkezés Budapestre



Tábor / csúcs Magasság



Alaptábor 5000 m

1-es tábor 6000 m

2-es tábor 6700 m

3-as tábor 7300 m

4-es tábor 8000 m

Csúcs 8611 m

Klein Dávid és Suhajda Szilárd már a harmadik akklimatizációs körére indult el a hétvégén a Magyar K2 Expedíció keretében, hogy a csúcsmászás előtt a 7300 méter magasságban fekvő hármas táborban is eltöltsenek egy éjszakát, előtte azonban megosztották velünk, hogyan telnek a mindennapjaik a K2 5000 méter magasságban fekvő alaptáborában.Zuhanysátor vödörrel, áramvadászat napelemmel, inhalálás kamillateával, vízhordás a gleccserfolyóból és a nap lezárásaként esténként egy kis Agymenők.– mesélte Klein Dávid a K2 alaptáborából, amelyben éppen a harmadik, és egyben a csúcsmászás előtti utolsó akklimatizációs kört megelőzően számolt be a mindennapjaikról.Az alaptábor a fenti – egy-egy kis sátorból álló – táborokhoz képest luxus környezetnek számít a hegymászók számára, hiszen a fenti rideg körülményekhez képest sok apró „komfort" a rendelkezésükre áll itt 5000 méteren. Dávid és Szilárd számára konyhasátorban főz egy pakisztáni szakács, Akbar és segédje, Ali. A két konyhás egyszerű benzinfőzőt használ, amiben a szomszédos gleccserfolyóból származó vízzel túlnyomóan száraz alapanyagokból, konzervből, tésztából és krumpliból készítenek ételeket, de van, hogy olyan lakomák is az asztalra kerülnek, mint a pizza vagy a friss saláta. (Az utóbbi ritkaság.)Ugyancsak luxus helyszíne az alaptábornak a dupla falú ebédlősátor, amely kempingszékekkel és kempingasztallal van berendezve, illetve gázmelegítővel és gázlámpával is rendelkezik. Az alaptábor szélén helyezkedik el a zuhanysátor, amely Szilárdék elmondása szerint egy szűk és primitív sátor, ahol egy vödör segítségével fürdenek, nagyjából hetente, többnyire guggolva. A guggolás pedig a WC-ben is mindennapos, hiszen a WC sátor kialakítása is így van megoldva.Dávid és Szilárd az alaptáborban külön sátorban lakik. Ahogyan fogalmaznak, a hegyen úgyis eleget vannak egymás mellett, így mindenkinek megmarad a privát szférája. Egy-egy akklimatizációs kör utáni regenerálódás hosszadalmas folyamat. „Amikor lejövünk, akkor kimerültek és dehidratáltak vagyunk. A bőrfelületek odafent megégnek, a torok, orrjárat duzzadt, sérült, gyulladt. Éppen ezért a lejövetel napján folyamatosan iszunk, heverészünk, majd általában a hirtelen bevitt sok folyadéktól hasmenésünk van. Odafent hiába ettünk nagyon keveset, a kezdeti lendület után mindig kiderül, hogy nem tudunk még annyit enni és inni, amennyit szeretnénk" – meséli Dávid. Az evés mellett a regenerálódást segíti az inhalálás, a torok spray használata, öblögetés és a bőrfelületek ápolása is.A regenerálódás következő szakasza a ruhák és a felszerelés rendbetétele a következő akklimatizációs kör előtt, amelynek fontos eleme a mosás, melyet mosószappannal, vödörben oldanak meg a fiúk, majd kihúzott kötélre teregetnek.Az „áramvadászat" is egy speciális elfoglaltság a táborban, hiszen napelemmel töltik az eszközöket, így folyamatosan figyelni kell az akkumulátorok töltöttségét. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a hazaiakkal tartsák a kapcsolatot, illetve műholdas kapcsolat segítségével ellenőrizzék a meteorológiai előrejelzéseket, amelyekhez a hegyen tervezett mozgásukat is igazítják. Persze egy kis edzés az alaptáborban is fontos, általában gumiszalaggal végeznek könnyű, átmozgató gyakorlatokat a hegymászók. És az is egyfajta edzésnek számít, hogy – mivel a sátrak körül minden leolvad a nappali napsütéseknek köszönhetően -, az egyes körök között komoly mennyiségű követ kell megmozgatniuk, hogy a sátrak használhatók maradjanak. Egy-egy fárasztó nap után pedig azért a szórakozás sem maradhat el, ami legtöbbször az Agymenők című sorozat legújabb részét jelenti, melynek éppen az 5. évadánál tartanak az expedíció tagjai.A Magyar K2 Expedíció tagjai jelenleg a harmadik akklimatizációs körüket teljesítik 7300 méter magasságban, ha pedig minden a tervek szerint alakul, akkor két héten belül megtörténik a csúcsmászás is, a cél pedig a 8611 méter magas K2 csúcsának elérése. A kalandokról pedig a hazai közönség sem marad le, hiszen a hegymászók saját felületei mellett az expedíció összefoglaló filmjét hamarosan a TV2 Csoporthoz tartozó Spíler1 műsorán láthatják majd a nézők.A Földön 14 hegycsúcs létezik, amely a tengerszinttől számítva 8000 méternél magasabb. Közülük mind Ázsiában, a Himalája és a Karakorum hegyvonulataiban található. E csúcsok megmászása különösen veszélyes, mert ebben a magasságban igen kevés – csupán harmadannyi – oxigén áll a hegymászók rendelkezésére, éppen ezért fontos előzetesen hozzászoktatni a szervezetüket a ritka légkörhöz az akklimatizációs körök során. A „Himalája koronája" ennek a 14 csúcsnak a megmászását jelenti. Az első személy, aki a kihívást teljesítette, Reinhold Messner volt, akinek a tizennegyedik csúcsot 1986. október 16-án sikerült elérni.Az eseményhorizont programot Klein Dávid hívta életre 2002-ben, Suhajda Szilárd pedig 2016 óta tagja a csapatnak. Céljuk a hazai hegymászás és a „tiszta" (oxigénpalack nélküli) mászás ügyének szolgálata, himalájai expedíciók szervezése, valamint az egészséges életmód és a mozgás fontosságának közvetítése. Az Eseményhorizont hozta létre a Magyar Nyolcezres Adatbázist (www.m8000.hu), amelyet a Magyar Hegy-és Sportmászó Szövetséggel közösen üzemeltetnek.