Előnyben a hazai csapatok a BL-visszavágón - Lesz újabb Ajax-csoda?

Pogba (balról) komoly ellenfélre számíthat: Messi és Suarez is ott lesz a BL-visszavágón.

Hudi Dániel karikatúrája

Ma este 21 órakor két meccset rendeznek a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Mindkét otthon játszó csapat, így a Barcelona és a Juventus is kedvező helyzetből várja a folytatást.A katalánok az elmúlt szerdán idegenben, a Manchester United otthonában nyertek 1–0-ra. Egy biztos: az angoloknak kockáztatniuk kell, hiszen hátrányba kerültek, így számukra fontos lesz, hogy támadólag lépjenek fel. Ez azonban jócskán veszélyt foglal magában, a Barcelona támadásépítése a világon az egyik leggyorsabb, pillanatok alatt képesek az ellenfél kapuja elé érni.A spanyol bajnokság listavezetője tartalékolt is a hétvégén, a Huesca elleni idegenbeli meccsen több kulcsjátékosát is pihentette. Meglepetésre 0–0 lett az eredmény, de igazán semmi sem veszélyezteti az elsőségét, 74 ponttal az élen áll a Barcelona, jelenleg a második Atlético Madrid 65-tel követi.Az United szenvedett, hazai pályán Pogba hajrában lőtt góljával 2–1 nyert az Old Traffordon a West Ham ellen.A szintén hazai pályán szereplő Juventus nem dőlhet hátra. Amszterdamban 1–1-es döntetlent játszott az Ajax ellen. Igen ám, de a holland alakulat éppen az előző körben mutatta meg, hogy képes bármire, a hazai 2–1-es vereséget követően 4–1-re diadalmaskodott a Real Madrid otthonában, és harcolta ki a továbbjutást.A Juve szombaton nagy meglepetésre 2–1-re kikapott a nem túl acélos SPAL otthonában. Ez több mint figyelmeztetés a „zebrák" számára. Az Ajax gólzáporos meccsel hangolt, 6–2-re ütötte ki az Excelsiort.Mindenesetre egyik találkozó sem lefutott, amiből a futball szerelmesei jöhetnek ki a legjobban, hiszen izgalmakban biztos, hogy Barcelonában és Torinóban sem lesz hiány.Párosítás, 21 óra: Barcelona–Manchester United (élő: M4), Juventus–Ajax (Spíler2).