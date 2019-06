Európa Játékok - Vecsernyés Dávid bronzérmes nyújtón

16.38:

Vecsernyés Dávid bronzérmes nyújtón

A tornász Vecsernyés Dávid bronzérmet szerzett nyújtón a minszki Európa Játékokon.



A Budapesti Honvéd tavaly Eb-bronzérmes 28 éves tornásza hatodikként került a vasárnapi szerdöntőbe, ahol elsőként mutathatta be gyakorlatát, amelyre 14,066 pontot kapott. A győzelmet a litván Robert Tvorogal (14,400) szerezte meg a török Ahmet Onder (14.100) előtt.



Vecsernyés a magyar küldöttség 19., egyben utolsó érmét szerezte az Európa Játékokon: a mérleg 4 arany, 6 ezüst és 9 bronz.



15.53:

A karatés Hárspataki Gábor is bronzérmes

Tadissi Martial után a másik magyar karatés, Hárspataki Gábor is bronzérmet nyert vasárnap, a minszki Európa Játékok zárónapján.

A 75 kilogrammban szereplő, Eb-második sportoló második helyen végzett csoportjában, az elődöntőben pedig kiélezett csata végén 3-2-re veszített, úgy, hogy 11 másodperccel a vége előtt még 2-1-es előnyben volt.

Hárspataki Gábor a magyar küldöttség 18. érmét szerezte meg (4 arany, 6 ezüst, 8 bronz) ezzel az EJ-n.



15.34:

A karatés Tadissi Martial bronzérmes

A karatés Tadissi Martial bronzérmet nyert a 67 kilogrammos kategóriában vasárnap, a minszki Európa Játékok zárónapján.



A 27 éves, idén Európa-bajnoki harmadik magyar sportoló a csoportjából a második helyen jutott be az elődöntőbe, melyben 2-0-ra kikapott az olasz Luca Marescától.



Tadissi a magyar küldöttség 17. érmét szerezte meg (4 arany, 6 ezüst, 7 bronz) az Európa Játékokon.



Péter Sára bronzérmes ugrásban

A Postás SE jövő héten 17. születésnapját ünneplő versenyzője a selejtezőből az első helyen került a szer vasárnapi, hatos döntőjébe, ahol aztán a szlovén Teja Belak és az egyéni összetettben győztes orosz Angelina Melnyikova mögött lett harmadik.



A szerdöntőkben még a nyújtón szereplő Vecsernyés Dávid lesz érdekelt magyar részről, ő 15.40 órakor kezd.



Péter Sára a magyar küldöttség 16. érmét szerezte az Európa Játékokon, a mérleg eddig 4 arany, 6 ezüst, 6 bronz.



12.49:

A kötöttfogású Lőrincz Viktor bronzérmes



A kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor bronzérmet nyert a minszki Európa Játékok birkózótornáján.



A BHSE Európa-bajnoka és kétszeres világbajnoki bronzérmese vigaszági győzelmét követően fél órával a helyosztón a horvát Ivan Hukleket verte magabiztosan, 7-1-re.A 2016-ban olimpiai ötödik birkózó Torba Erik (60 kg) ezüstje és bátyjának, Tamásnak (77 kg) a bronza után a harmadik magyar birkózóérmet nyerte az EJ-n, melyen a magyar küldöttség 15. érmét szerezte (4 arany, 6 ezüst, 5 bronz).