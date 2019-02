F1: a sóderágyig jutott az Alfa Romeo autójával Räikkönen - galéria

A szezon első hivatalos tesztje előtt mutatta be Forma-1-es versenyautóját hétfőn az idén Alfa Romeo Racing néven induló Sauber istálló, melynek veterán pilótája, Kimi Räikkönen rögtön a barcelonai gyakorlás elején kicsúszott és a sóderágyban ragadt a C38-as modellel.A 2007-ben a Ferrarival világbajnok, 39 éves finn versenyző csapattársa a 25 esztendős olasz Antonio Giovinazzi lesz.A 2019-es piros-fehér festésű versenyautót a két pilóta és Frederic Vasseur mutatta be a barcelonai Circuit de Catalunya boxutcájában, majd a teszt kezdetekor Räikkönen a pályára is gurult az új modellel, de hibázott az egyik kanyarnál. A gyakorlást a műszaki mentés idejére félbeszakították, ugyanakkor sem a pilóta, sem pedig az autó nem sérült meg.A Sauber, melyet a boxutcai pletykák szerint akár már az idén végleg felvásárolhat az Alfa Romeo, tavaly nyolcadik lett a konstruktőrök világbajnoki pontversenyében.Az idei Forma-1-es szezon március 17-én Melbourne-ben, az Ausztrál Nagydíjjal rajtol el.