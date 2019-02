Félreértés volt, vagy ellenszegült az edzője utasításának Kepa, a Chelsea kapusa? - Videó

Nem az történt, hogy visszautasítottam a lecserélésemet. A edző azt gondolta, nem tudom folytatni a játékot, és én csak jeleztem, hogy jól vagyok

Kepa Arrizabalaga kapus és a vezetőedző, Maurizio Sarri is azt mondja: félreértésből adódott az a bizarr jelenetsor, amely a vasárnapi esti Chelsea-Manchester City angol labdarúgó Ligakupa-döntő hosszabbításának utolsó perceiben játszódott le.A londoni Kékek olasz trénere közvetlenül a 11-es rúgások előtt le akarta cserélni a spanyol hálóőrt - a világ legdrágább kapusát -, aki a ráadásban kétszer is ápolást kért görcsölő lába miatt, a cserekapus, Willy Caballero már ott is állt a partvonal mellett bevetésre készen. Kepa azonban nem akarta elhagyni a játékteret. Végül már mindenki - játékostárs, edző, másodedző - kérlelte, hogy hajtsa végre a cserére vonatkozó utasítást, de ő ellenállt, Sarri pedig mérgében tombolt a kispadnál. A 11-esek előtt Antonio Rüdigernek kellett őt lefognia, hogy ne menjen neki Kepának.- magyarázta órákkal a történtek után a 24 éves Kepa, aki a 11-esek során ugyan megfogott egy lövést, de végül csapata a gól nélküli rendes játékidő és hosszabbítás után 4-3-ra alulmaradt. - Meg sem fordult a fejemben, hogy ellenszegüljek az edzőmnek, akit nagyon tisztelek és nem vonom kétségbe a döntéseit."Sarri szerint - aki a ritkán látható jelenet egy pontján elindult kifelé a stadionból, de aztán megtorpant és visszafordult - "nagy hiba" volt, ami történt, ő azt hitte, a kapus megsérült és nem tudja folytatni a játékot, de később kiderült, hogy nincs baja, ezt a kispadhoz visszaérkező orvosok is megerősítették. Ezzel együtt úgy fogalmazott: Kepa jót akart, de rosszul csinálta."A motivációja helyes volt, a magatartása viszont nem" - mondta az olasz szakember.