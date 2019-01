Férfi kézilabda-vb - Norvégia-Magyarország 35-26, tizedik a válogatott

A magyar válogatott játékosai, a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjében játszott Magyarország - Norvégia mérkőzés után a dániai Herningben 2019. január 23-án. Magyarország - Norvégia 26-35. MTI/Illyés Tibor

A magyar férfi kézilabda-válogatottnak még van elméleti esélye kijutni a 2020-as tokiói olimpiára.

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem játszhat az olimpiai selejtezőt érő hetedik helyért a német-dán közös rendezésű világbajnokságon, miután a középdöntő záró fordulójában Herningben 35-26-ra kikapott a norvég csapattól, így tizedikként zárt.Elméletileg a 2-7. helyezettek vehetnek részt a jövő tavasszal sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon, de a tizediknek is marad esélye az indulásra, ha a vb legjobb kilenc csapatából Egyiptom megnyeri az Afrika-bajnokságot, Brazília a Pánamerikai bajnokságot, míg a német-francia-horvát-spanyol-dán-norvég-svéd hetesből az egyik Európa-bajnok lesz.A magyarok Koppenhágában a csoportkört két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel, a középdöntőt pedig egy győzelemmel és két vereséggel zárták, így a herningi II. csoportban az ötödik helyet szerezték meg, mert Egyiptommal azonos pontszámmal, de rosszabb gólkülönbséggel végeztek.Herning, 9000 néző, v.: Schulze, Tönnies (németek)lövések/gólok: 48/35, illetve 43/26gólok hétméteresből: 2/2, illetve 6/6kiállítások: 8, illetve 8 percMagyarország:Mikler - Hornyák, Bodó 4, Bánhidi 4, Lékai 5, Balogh Zs. 11, Bóka 1, cserék: Székely (kapus), Nagy L. 1, Schuch, Ligetvári, Sipos, Ilyés, Juhász, Szita, Máthé, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan MaticsA magyar válogatott annak ismeretében lépett pályára, hogy a győzelem és a döntetlen mellett a négygólos, vagy annál kisebb különbségű vereség, illetve legalább 25 lőtt gól esetén az ötgólos kudarc is elegendő számára a csoport negyedik helyének megszerzéséhez, ami az olimpiai selejtezőt érő hetedik helyezésért sorra kerülő szombati meccs miatt volt fontos.Az előző világbajnokságon ezüstérmes norvégok Magnus Jöndal góljainak köszönhetően jól kezdtek, és a német játékvezetők is segítették őket, öt perc alatt három magyar játékost állítottak ki. A magyarok a következő világbajnokság házigazdájával, Egyiptommal futottak versenyt a csoport negyedik helyéért, a meccset pedig a helyszínen tekintette meg a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnöke, az egyiptomi Hasszan Musztafa is.A 15. percben került először négygólos hátrányba a válogatott - ebben a támadások során elkövetett hibák is közrejátszottak -, ekkor Csoknyai István szövetségi kapitány időt kért. Csapatának ezt követően is akadtak gondjai - védekezésben és támadásban is -, és mivel a hajrában kétszer is a kapufát találták el a magyarok, a szünetben háromgólos hátrányban voltak.Már a második félidő negyedik percében ki kellett kérnie második idejét a magyar szakmai stábnak, mert az átvariált felállás ellenére a norvégok 4-0-s sorozatot produkáltak (20-14). A folytatásban az újabb időkérés és a kapuscsere sem segített, az ellenfél szinte tetszés szerint érte el góljait, és hatékonyan védekezett, így a meccs háromnegyedénél már tíz találattal jobban állt.A hajrában némileg csökkent a különbség, de nem a szükséges mértékben, így a nemzeti csapat nem vehet részt az ötkarikás selejtezőért folyó szombati helyosztón, amit a hetedik helyért rendeznek.A norvégok legeredményesebb játékosa Magnus Jöndal és Magnus Röd volt egyaránt hét góllal. A magyar kapusok közül Mikler Roland 34-ből hét, Székely Márton pedig hatból egy lövést védett. A két együttes harmincadik egymás elleni meccsén - 18 magyar siker és két döntetlen mellett - a tizedik norvég győzelem született.A középdöntő-csoportok első és a második helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok az ötödik helyért, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszhatnak.A csapat a jelenleg is zajló német-dán közös rendezésű világbajnokságon a tizedik helyen végzett, mivel szerdán véget ért számára a középdöntő.Elméletileg a vb 2-7. helyezettjei vehetnek részt a jövő tavasszal sorra kerülő olimpiai selejtezőtornákon, de a tizedik magyaroknak is marad esélye az indulásra, ha a vb legjobb kilenc csapatából Egyiptom megnyeri az Afrika-bajnokságot, Brazília a Pánamerikai bajnokságot, míg a német-francia-horvát-spanyol-dán-norvég-svéd hetesből az egyik Európa-bajnok lesz.KÉZILABDAÖsszlétszám: 360 fő, 180 játékos (12 válogatott, 15 játékos csapatonként)- a rendező Japán csapata automatikus induló- a 2019-es világbajnokság aranyérmese (január 10-27., helyszín: Dánia és Németország)- a földrészek bajnokai:Európa-bajnokság (2020. január 10-26., Ausztria, Norvégia, Svédország)Pánamerikai Játékok (2019. július 26.-augusztus 11., Peru)Ázsiai selejtező (2019. október 17-27., Egyesült Arab Emírségek)Afrika Kupa (2020. január 15-25., Tunézia)- a nemzetközi szövetség (IHF) három kvalifikációs tornájáról (2020. április 16-19.) az első két-két helyezettAz olimpiai selejtezők résztvevői (12 csapat, három darab négycsapatos csoporttal, két-két továbbjutóval, később kijelölendő helyszíneken):1. csoport:világbajnoki 2. helyezettvilágbajnoki 7. helyezetta Pánamerikai Játékok 2. helyezettjeaz ázsiai olimpiai selejtező 2. helyezettje2. csoport:világbajnoki 3.világbajnoki 6.az Afrika-bajnokság 2. helyezettjeaz Európa-bajnokságról a második számú csapat, amely korábban nem szerzett olimpiai kvalifikációt, vagy olimpiai kvalifikációs tornán való részvételi jogot3. csoport:világbajnoki 4.világbajnoki 5.az Európa-bajnokságról az első számú csapat, amely korábban nem szerzett olimpiai kvalifikációt, vagy olimpiai kvalifikációs tornán való részvételi jogotaz Afrika-bajnokság 3. helyezettjeAz olimpiai selejtezőtornák helyszínéről később dönt a Nemzetközi Kézilabda Szövetség, a rendezés 2016 óta nem függ az azt megelőző világbajnokságon elért helyezéstől. Azok a csapatok, amelyek nem a világbajnokságról szereznek jogot a kvalifikációs tornán való szereplésre, a kontinentális tornákon elért eredmény alapján indulnak.A világbajnokságról szerzett olimpiai kvalifikáció prioritást élvez a kontinensversenyről való kvalifikációhoz képest, azaz ha ugyanaz a csapat nyeri a vb-t és az Eb-t, akkor az Európa-bajnok jogán az Eb-2. szerez közvetlen olimpiai kvalifikációt, míg a világ- és Európa-bajnok mindenképpen mint világbajnok indulhat az olimpián.Amennyiben a világbajnokság 2-7. helyezettjei közül bármelyik csapat közvetlen olimpiai kvalifikációt szerez később (kontinensbajnokság vagy kontinentális olimpiai selejtező győzteseként), akkor helyette a kvalifikációs tornán való részvételi jogot és az adott helyet a világbajnokságon közvetlen mögötte végző csapat kapja meg. Ilyen módon a világbajnokság nyolcadik helyezettje is részt vehet az olimpiai selejtezőn, amennyiben például az Európa-bajnokságot a vb 2-7. helyezettjeinek egyike nyeri meg.A fentiek révén a csoportbeosztás annyiban módosulhat, ha például a vb-2. nyeri az Európa-bajnokságot, akkor a vb-2. csoportjába a vb-3. kerül, a vb-3. csoportjába a vb-4., stb.