Férfi kézilabda-vb: döntetlennel jutott a középdöntőbe a magyar válogatott - galéria

Magyarország-Egyiptom 30-30 (14-14)

A két együttes 17. egymás elleni meccsén - 15 magyar siker mellett - a második döntetlen született.Eredmény, csoportkör, 4. forduló, D csoport:Koppenhága, 7000 néző, v.: Fonseca, Santos Duerta (portugálok)lövések/gólok: 50/30, illetve 47/30gólok hétméteresből: 3/1, illetve 2/2kiállítások: 8, illetve 10 percMikler - Hornyák 2, Bodó 5, Bánhidi 3, Lékai 6, Nagy L. 5, Bóka 1, cserék: Ilyés, Sipos 3, Jamali 2, Ancsin, Császár 2, Ligetvári 1, Székely, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan MaticsA bokasérülése miatt hazautazott szegedi jobbátlövő, Balogh Zsolt helyére senkit nem cserélt be a keretbe a magyar válogatott szakmai stábja, vagyis 15 játékos várt bevetésre az észak-afrikaiak ellen.Védekezésben és támadásban is jól kezdtek a magyarok, így a hetedik percben három góllal vezettek, majd amikor gyors ellenakcióiknak köszönhetően 8-4-re elhúztak, David Davis egyiptomi szövetségi kapitány időt kért. A Telekom Veszprém spanyol vezetőedzője kapuscserével próbálkozott és védekezést is váltott, ezzel csapata megtörte a magyar válogatott lendületét, és 11-10-nél Csoknyai Istvánnak is időt kellett kérnie.A sok csere után teljesen szétesett magyar együttes a 23. percben súlyosnak tűnő térdsérülés miatt elveszítette balátlövőjét, Jamali Imant. Erdélyi Gábor csapatorvos tájékoztatása szerint a Telekom Veszprém kézilabdázója elülső keresztszalag-sérülést, valószínűsíthetően szalagszakadást szenvedett. A teljesen pontos diagnózis a másodlagos vizsgálatok alapján lesz felállítható, de a világbajnokság minden bizonnyal véget ért számára.Az ellenfél 5-0-s sorozata miatt Csoknyainak a második idejét is ki kellett kérnie (11-13). Az első félidő legvégén a nemzeti csapat - újabb gyors támadásainak köszönhetően - másfél percen belül egyenlített (14-14).Mohamed el-Tajar kapus a második felvonás elején is bravúrosan védett, a magyarok viszont rendkívül pontatlanok voltak, és öt perc alatt megint négygólos hátrányba kerültek (15-19). A hullámzóan alakuló meccs folytatásában újra egyenlített a magyar csapat, David Davis időt kért, de együttese 11-10 után először ismét hátrányba került (24-23).Ellenfele labdaeladásait kihasználva Egyiptom fordított, majd ötven másodperccel a vége előtt a magyarok kettős emberelőnybe kerültek. Lékai Máté egyenlített, és mivel több találat nem született, csapata a döntetlennel biztosította, hogy továbbjut a herningi középdöntőbe, és legalább egy pontot biztosan visz magával.Az egyiptomiak legeredményesebb játékosa Ali Zeinelabedin volt, aki tíz lövésből hét gólt szerzett. A magyar kapusok közül Mikler Roland 32-ből nyolcat, Székely Márton hétből egyet védett.A magyar válogatott a D csoportban pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, vasárnap Angolát 34-24-re, hétfőn Katart 32-26-ra legyőzte, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három jut a középdöntőbe.A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.