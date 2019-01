Férfi kézilabda-vb: Magyarország kikapott Dániától, elúszott az elődöntő

A magyar férfi kézilabda-válogatott szombaton 25-22-re kikapott a Herningben hazai közönség előtt játszó olimpiai bajnok dán csapattól az első középdöntős mérkőzésén a világbajnokságon, így már biztosan nem juthat elődöntőbe.



A magyarok a meccsen egyszer sem vezettek, legeredményesebb játékosuk pedig Szita Zoltán volt, aki hét lövésből öt gólt dobott.



A magyar csapat két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel zárta a csoportkört Koppenhágában, a középdöntőben pedig vasárnap 18 órától az Afrika-bajnok Tunéziával, szerdán pedig az előző világbajnokságon ezüstérmes Norvégiával találkozik.



Eredmény, középdöntő, 1. forduló, II. csoport:

Dánia-Magyarország 25-22 (15-10)



Herning, 15 ezer néző, v.: Schulze, Tönnies (németek)

lövések/gólok: 40/25, illetve 38/22

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 1/0

kiállítások: 12, illetve 10 perc



Magyarország:



Mikler - Hornyák 3, Ligetvári 2, Bánhidi 1, Schuch, Nagy L. 2, Bóka 3, cserék: Lékai, Máthé 2, Juhász 4, Sipos, Szita 5, Székely, Ilyés, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics



Telt házat jelentő 15 ezer ember és elképesztő - magyar szemszögből szokatlanul ellenséges - hangulat fogadta a csapatokat. A magyarok Balogh Zsolt bokasérülése miatt ezúttal is csupán 15 játékost neveztek a keretbe, közülük az ugyancsak sérült Bodó Richárd nem lépett pályára.



Ahogyan a korábbi mérkőzéseit, ezt a találkozót is jól kezdte a magyar csapat, tartotta a lépést a gyorsabban kézilabdázó ellenfelével, amely egy-két gólosnál nagyobb különbséget nem tudott kialakítani. A játékvezetők két perc alatt négy kiállítást ítéltek egyenlő eloszlásban, ettől némileg megváltozott a játék addigi ritmusa.



A fordulópontot az jelentette, hogy a 16. percben pályára lépett a dánoknál Jannick Green kapus, akinek a védéseire alapozva csapattársai tovább növelték a különbséget.



Csoknyai István szövetségi kapitány már a szünet előtt pályára küldte az összes bevethető cserejátékosát, akik nem teljesítettek rosszul, de néha látszott rajtuk az összeszokottság hiánya.



A német játékvezetők a második félidőben is sokkal jobban tisztelték az olimpiai bajnok és házigazda dánokat, ez számos - meghozott és elmaradt - ítéletükön látszott. A magyarok védekezése az ellenfél gyors akciói miatt sok esetben továbbra sem állt össze, ami rendszerint hazai gólokat eredményezett.



Mindezek ellenére a válogatott nagyszerűen küzdött és remekül tartotta magát, az 51. percben például csak négy góllal vezettek a dánok. Jannick Green a hajrában is parádézott, mégis csupán három találattal győzött csapata, ami egyértelműen a magyarokat dicséri.



A dánok legeredményesebb játékosa Mikkel Hansen lett, aki 13 kísérletből hét gólt dobott. A magyar kapusok közül Mikler Roland 17 lövésből hármat, Székely Márton 16-ból ötöt védett, míg a túloldalon Green 28-ból 12-t hárított.



A két együttes 42. egymás elleni meccsén 21 magyar siker és három döntetlen mellett 18. alkalommal győztek a dánok.



A csoport állása:

1. Dánia 6 pont/3 mérkőzés (91-70), 2. Svédország 6/3 (95-77), 3. Norvégia 2/2, 4. Egyiptom 1/2 (54-57), 5. Magyarország 1/3 (82-88), 6. Tunézia 0



Az első és a második helyezett az elődöntőbe jut, a harmadik az ötödik helyért, a negyedik pedig a hetedik helyért játszhat. A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.