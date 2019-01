Férfi kézilabda-vb: még az 5. hely is elérhető a magyarok számára

A magyar férfi kézilabda-válogatott számára még az ötödik hely is elérhető a német-dán közös rendezésű világbajnokságon, amelynek középdöntőjéből két játéknap van hátra.



A herningi II. csoportban hétfőn két, szerdán három mérkőzést játszanak, s még számos forgatókönyv elképzelhető. Az biztos, hogy a magyarok nem végezhetnek az első, a második és a hatodik helyen.



Amennyiben a Csoknyai István, Vladan Matics kapitánypáros csapata szerdán legyőzi az előző világbajnokságon ezüstérmes norvégokat, harmadik is lehet a csoportban, és az ötödik helyért játszhat. Ehhez az is kell, hogy hétfőn Norvégia ne győzze le az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországot.



Pontegyenlőség esetén először az egymás elleni eredmény, másodszor a gólkülönbség, harmadszor pedig a szerzett gólok száma rangsorol. Utóbbi két kitétel akkor válik fontossá a magyarok számára, ha a norvégokkal vagy/és Egyiptommal azonos pontszámmal zárnak. Legalább két-, de inkább háromgólos sikerre lenne szükség a skandinávok ellen.



A magyarok két győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel zárták a csoportkört Koppenhágában, a középdöntőben szombaton 25-22-re kikaptak az olimpiai bajnok Dániától, vasárnap 26-21-re legyőzték az Afrika-bajnok Tunéziát, a Norvégia elleni meccs pedig szerdán 18 órakor kezdődik.



A középdöntő-csoportok első és a második helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadik az ötödik helyért, a negyedik pedig a hetedik helyért játszhat. A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.



Némi előnyt jelent, hogy utolsó középdöntős meccse előtt a magyar válogatott tudni fogja, milyen eredményt kell elérnie a helyosztóra jutáshoz.



A norvégokkal szembeni döntetlen vagy vereség esetén magyar szemszögből még nagyobb hangsúlyt kapnak Egyiptom eredményei. Az erőviszonyok szerint az olimpiai bajnok és társházigazda Dániától kikap, szerdán Tunézia ellen viszont győzelemre számíthat a Telekom Veszprémet is irányító David Davis szövetségi kapitány csapata.



Az észak-afrikai ország és válogatottja kapcsán mindig érdemes megemlíteni, hogy házigazdája lesz a következő világbajnokságnak, illetve Hasszan Musztafa, a nemzetközi szövetség (IHF) 18 éve regnáló elnöke egyiptomi, ezért sosem lehet kizárni, hogy a csapat sportdiplomáciai okokból segítséget kap a fontos mérkőzéseken, akár az ellenfelektől, akár a játékvezetőktől.



Amennyiben az erőviszonyoknak leginkább megfelelő forgatókönyv érvényesül, a magyar és az egyiptomi együttes is három ponttal zárja a középdöntőt, akkor - a csoportkörben elért egymás elleni döntetlen miatt - a gólkülönbség, vagy a több lőtt gól számít majd.



A kölni I. csoportban egyedül a címvédő franciák elődöntőbe jutása tűnik biztosnak, az Európa-bajnok spanyol és a horvát válogatott kimondottan nehéz helyzetben van, Brazília pedig meglepetést szerezhet, utóbbi három csapat közül kerülhet ki a magyarok ellenfele a hetedik helyért sorra kerülő mérkőzésen.



Az I. csoport további programja:



hétfő:

Spanyolország-Brazília 18.00

Horvátország-Németország 20.30



szerda:

Brazília-Izland 15.30

Németország-Spanyolország 18.00

Franciaország-Horvátország 20.30



Az állás: 1. Franciaország 7 pont/4 mérkőzés, 2. Németország 5/3, 3. Horvátország 4/3, 4. Spanyolország 2/3 (81-81), 5. Brazília 2/3 (72-84), 6. Izland 0/4



A II. csoport további programja:



hétfő:

Svédország-Norvégia 18.00

Egyiptom-Dánia 20.30



szerda:

Egyiptom-Tunézia 15.30

Magyarország-Norvégia 18.00

Dánia-Svédország 20.30



Az állás: 1. Dánia 6 pont/3 mérkőzés (91-70), 2. Svédország 6/3 (95-77), 3. Norvégia 5/4, 4. Magyarország 3/4, 5. Egyiptom 1/3, 6. Tunézia 0/4