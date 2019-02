Férfi kézilabda BL - A Veszprém nyerte a Barcelona elleni rangadót

A két csapat 21. alkalommal találkozott egymással az európai kupaporondon, a mérleg a Veszprém szempontjából egy döntetlen, 14 vereség és immár hat győzelem.



Eredmény, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 11. forduló, A csoport



Telekom Veszprém-Barcelona (spanyol) 29-26 (15-15)

A Veszprém gólszerzői: Mahé, Nenadic, Tönnesen, Manaszkov 4-4, Mackovsek, Lékai 3-3, Ilic, Nagy L. 2-2, Nilsson, Marguc, Strlek 1-1



A hazaiaktól a balátlövő Jamali Iman és a dán beálló René Toft Hansen, a vendégektől a dán balszélső Casper Mortensen, a francia beálló Cedric Sorhaindo és a Veszprém korábbi kiváló irányítója, az izlandi Aron Pálmarsson hiányzott sérülés miatt. Nagy küzdelem és óriási iram jellemezte már az első perceket is, majd az első félidő kétharmadánál a veszprémiek - hatékonyabb védekezésüknek köszönhetően - magukhoz ragadták a vezetést (12-10). Három perccel a szünet előtt még három góllal vezettek a házigazdák, de a hajrát elrontották, így a második felvonás döntetlenről indult. Petar Nenadic irányításával remekül kezdte a második harminc percet a Veszprém, ezért Xavier Pascual, a katalánok vezetőedzője a 38. percben időt kért (19-16), csapata pedig átállt a hét a hat elleni játékra, vagyis támadásban létszámegyenlőségnél is levitte a kapust.



A meccs háromnegyedénél egyenlített a Barcelona, ám a házigazdák ismét meg tudtak lépni három találattal, mert Mikler Roland, illetve Sterbik Árpád is kiválóan védett, csapattársaik pedig nagyszerűen védekeztek. A hajrában már nem tudta csökkenteni a különbséget a vendégcsapat, így a Veszprém továbbra is versenyben van az A csoport második helyéért. A magyar bajnok MOL-Pick Szeged vasárnap a szlovén Celje vendége lesz, a hét győzelemmel és négy vereséggel rendelkező Veszprém pedig jövő szombaton a macedón Vardar Szkopje otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.