Férfi kézilabda BL - Nagy László szeretne maradandót alkotni Kölnben

Az idény végén visszavonuló Nagy László szeretne maradandót alkotni a Telekom Veszprém színeiben a férfi kézilabda Bajnokok Ligája hétvégi, kölni négyes döntőjében.A 38 éves jobbátlövő a németországi torna pénteki sajtóbeszélgetésén úgy fogalmazott, egyelőre nem érzi, hogy pályafutása befejezése miatt más lenne ez a négyes döntő, mint a két, a három, vagy a négy évvel ezelőtti volt.- nyilatkozta a 209-szeres válogatott játékos.Hozzátette, annak is örül, hogy karrierje utolsó hétvégéjét olyan környezetben töltheti, ahol a legjobb kézilabdázók veszik körül.A szombati elődöntőben a Veszprém a lengyel Vive Kielcével játszik 15.15-től, majd a macedón Vardar Szkopje a spanyol Barcelonával találkozik 18 órától.Nagy László felidézte, hogy az előző idényben, illetve a mostani szezon elején a svéd Ljubomir Vranjes irányításával keveset edzettek, és azt sem feltétlenül jól, ezért nem volt részük sok sikerben. Az októberben kinevezett spanyol David Davis azonban kézbe vette a csapatot fizikálisan és mentálisan, illetve támadásban és védekezésben is.- magyarázta a jobbátlövő.Nagy László elárulta, óriási bizonyítási vágy volt bennünk a tavaly elveszített bajnoki címük visszaszerzése kapcsán, és nagyon örülnek neki, hogy ez meggyőző játékkal sikerült, hiszen a múlt héten jobbnak bizonyultak a nagy rivális Szegednél a két mérkőzésből álló párharcban.A Barcelona színeiben kétszeres BL-győztes Nagy László úgy fogalmazott, az elődöntőben mellettük kell szólnia a közelmúltbeli mérkőzések tapasztalatainak, eredményeinek. Szerinte a meccsek alakulása nagy önbizalmat adhat nekik, és ha ezt a pályán is meg tudják mutatni szombaton, akkor van esélyük, hogy egy-két góllal legyőzzék a Kielcét.- tette hozzá.Az irányító Lékai Máté is felidézte, hogy hullámzóan alakult számukra a szezon, "voltunk nagyon mélyen is és voltunk fent is, de remélem, a csúcsot még nem értük el, és az még csak most hétvégén következik".Elárulta, hogy a nagy hőség miatt sokat kivett belőlük a vasárnapi szegedi mérkőzés, de mindannyian tudják, hogy a szezon utolsó két meccse vár rájuk Kölnben, és "ezt már fél lábon is ki kell bírni".Lékai szerint a torna egyik résztvevőjét sem lehet esélyesnek nevezni, idén is mind a négy csapat megnyerheti a BL-t, és a Veszprémen kívül a másik háromnak ez már sikerült is legalább egyszer.- vélekedett.A lengyel bajnokcsapat a BL egyik favoritjának kikiáltott francia Paris Saint-Germainnel szemben jutott tovább a negyeddöntőből, miután a hazai tízgólos győzelmet követően idegenben "csak" kilenccel kapott ki.Lékai elárulta, számára nem volt akkora meglepetés a Kielce sikere, az viszont igen, hogy az első meccsen tíz góllal tudott nyerni."Én mindig is tudtam, hogy ha mindenki egészséges, akkor a Kielce remek csapat. Óriási csatára számítok" - mondta.A Veszprém és a Vive Kielce az idény első szakaszában azonos csoportban szerepelt: a magyar csapat szeptember 15-én házigazdaként 29-27-re, március 2-án idegenben 36-35-re győzött.A 134-szeres válogatott játékos elmondta, a felkészülés során igyekeztek felhasználni a második egymás elleni mérkőzésüket, a lengyelek PSG elleni meccseit, valamint a Wisla Plock elleni bajnoki döntőjük felvételeit, de felhívta a figyelmet, hogy minden mérkőzés más, és minden csapat máshogy játszik minden ellenféllel szemben.A veszprémiek az elmúlt hónapokban szinte minden rangadójuk második félidejében kiválóan teljesítettek. Lékai szerint ehhez nagyon jó kapusteljesítményre van szükségük, amire alapozva könnyű gólokat lőhetnek. A védekezésük a második félidőben még inkább javul, ez azért lehetséges, mert jó állapotban van a csapat fizikálisan is, mentálisan is."Talán mondhatjuk, hogy most vagyunk a legjobb állapotban az egész szezonban. Kisebb-nagyobb problémái szinte mindenkinek vannak, az idény végén előfordulnak fájdalmak, de mindenki oda fogja tenni magát az utolsó vérig" - szögezte le.