Futballakadémiát indít Budapesten az FC Barcelona: a világ egyik legnagyobb klubjának felügyeletével működő egyesületnél a 4 és 14 év közötti gyerekeket képzik majd egész évben.



Farkas Balázs, a Barca Academy Hungary vezérigazgatója az MTI-nek elmondta, a megállapodást - melyet múlt hétfőn Pau Vilanova, az FC Barcelona elnökségi tagja jelentett be a Kocsis Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a katalán fővárosban - négyéves előkészítő munka előzte meg.



"A magyar futballnak komoly hagyománya van, és a Barcelona filozófiája, játékstílusa illeszthető a legjobban ebbe a közegbe. Kubala, Kocsics és Czibor révén a magyarok a szívükben vannak, nagyon örültek neki, hogy Közép-Európában elindíthatnak egy ilyen akadémiát, értéket teremthetnek" - mondta a korábbi válogatott futballista a tárgyalássorozatról.



A megállapodás értelmében a budapesti akadémia az FC Barcelonától érkező szakmai igazgató irányításával fog működni, csak olyan edzők dolgozhatnak majd a klubnál, akik elsajátították a katalán utánpótlás-képzés edzésmódszereit, és csakis ezek mentén végezhetik a munkájukat a magyar fővárosban is.



Hasonló akadémiák szerte a világon működnek az FC Barcelona felügyeletével, Európában Varsó, Moszkva és Isztambul után Budapest lesz a negyedik a sorban.



Az akadémia - melynek a tervek szerint egy pesti és egy budai bázisa is lesz - tavasszal és nyáron várja majd a futballozni szerető jelentkezőket, akiket felvételin válogatnak ki. A válogatókon - melyek részleteiről az akadémia honlapján (fcbacademy.hu) lehet tájékozódni - kiemelt szerepet kapnak a Barca-stílushoz elengedhetetlen erények, azaz például a labdafókusz, a dinamizmus, vagy az önállóság.



A legjobbak akár később a Barcelona kötelékhez is csatlakozhatnak, ugyanis a kiemelkedő játékosokra a katalánoknak előválasztási joguk van.