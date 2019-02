Győrben méreti meg magát a magyar anyuka, aki 143 kilót nyom fekve

A decemberi Eb óta készülök erre a versenyre, és szeretnék összetettben is rekordokat dönteni. Ehhez 17.5 kilogrammal kell jobbat nyújtanom az akkori végeredményemnél. Mindhárom gyakorlatot, a guggolást, a felhúzást és a fekvenyomást is keményen gyakorlom, igaz, én az utóbbira specializálódtam"

Dr. Lombosi Melinda munka mellett is heti ötször edz

Én vagyok az egyetlen erőemelő női edző Magyarországon, aki sokakkal foglalkozik. Egyesületet is vezetek, az Erőművek SE színeiben sok tanítványom van, és hosszú évek óta mi vagyunk az egyik legeredményesebbek az országban. Büszke vagyok rá, hogy ezúttal a női indulók csaknem felét a mi egyesületünk adja"

23 különböző ország 300 versenyzője és 300 kísérője, valamint a nemzetközi szövetség képviselői vesznek majd részt Európa legnagyobb a Masters RAW Erőemelő Európa-bajnokságon március elején Győrben.A mezőnyben ott lesz a közelmúltban 40. életévét betöltő Dr. Lombosi Melinda is, aki így első ízben nevezhetett korosztályos masters versenyre.A magyar sportolónő 2018-ban a Kaunasban megrendezett erőemelő Eb-n szenzációs teljesítménnyel 143 kilogrammos új Európa-csúcsot állított fel, és összetettben is a hatodik helyen zárt. Most erre is rátenne egy lapáttal.– mesélte Dr. Lombosi Melinda.Az erőemelő – aki egyébként a Készenléti Rendőrségnél rendőrtisztként dolgozik – arról is beszélt, mivel rétegsportról beszélünk, a legtöbben – ahogyan ő is – munka és család mellett űzik ezt. A sportolónő ugyanakkor jobb esetben így is heti ötször edz, sőt, tanítványai is vannak szép számmal.– tette hozzá.Dr. Lombosi Melinda izgatottan várja a győri masters Európa-bajnokságot, de mivel 2007 óta rendszeresen szerepel nemzetközi megmérettetéseken, most is az eredmény lesz számára a legfontosabb.Az erőemelő bajnokság egyébként nem csak a szakmabelieknek, hanem minden érdeklődőnek izgalmas programlehetőséget kínál. Több mint ezer vendéget várnak a helyszínre, a belépés ingyenes. Számos hazai és nemzetközi kézműves települ ki majd a helyszínre.