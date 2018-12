Jakabos Zsuzsanna és Verrasztó Dávid vízimentő-világbajnokságon indult

A Magyar Élet- és Vizimentő Szakszövetség információi szerint Verrasztó Dávid a surf race nyíltvízi számban éppen csak lecsúszott a dobogóról, és végül negyedik lett, míg Jakabos Zsuzsanna a 200 méteres akadályúszásban a 8. helyen zárt.Zubor Attila szövetségi kapitány elmondta: "Magyar szempontból, az eddigi legsikeresebb világbajnokságon vagyunk túl. Versenyzőink megmutattá , hogy ebben a sportágban is tudunk a világ legjobbjai özött végezni egy világversenyen. Biztató a ét év múlva megrendezendő kvalifikációs világbajnokságra, de már most látjuk, hogy sokkal nagyobb létszámban kell rajthoz állnunk, hogy esélyünk legyen kijutni a Világjátékokra. Ennek a sportágnak – a versenyeken túl – van egy fontos üzenete, ez pedig az, hogy minél több gyermek tanuljon meg úszni, minél több emberhez jusson el, hogy kellő elméleti és gyakorlati felkészülés után merészkedjen csak ismeretlen, de akár ismert vizekbe is egyaránt. Ezért indult el a "Víz a barátod" és a "Legyél te is önmentő vízimentő" programunk – mondta Zubor Attila.Az élet- és vízimentés egyébként a Világjátékok egyik látványos sportága. A Nemzeti Versenysport Szövetség főtitkára úgy vélekedik, a övetkező játékokon már ott lehetnek a magyar vízimentő is. „Egy nagyon összetett és kemény, látványos sportágról beszélünk. A Nemzeti Versenysport Szövetség támogatja a vízimentőket, ülönös tekintettel arra is, hogy a magas szintű versenyzés mellett a társadalmi üzenetek eljuttatásában is fontos szerepet vállal a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség. A gyermekek vízbiztonságának növelését, az úszás népszerűsítését is célzó "önmentő- vízimentő" programjuk kidolgozottságát tekintve egyedülálló. Néhány nyugat-európai országban a vízbiztonság-fokozás, a vízi önmentés oktatás egyes elemei fellelhető , de a magyar modell jobban kidolgozott. Ennek megismertetését is támogatja az NVESZ. A válogatottat tekintve pedig bízom abban, hogy a 2021-es birminghami (USA) Világjátékokon már nekik is szurkolhatunk, és eredményeikkel hozzájárulnak ahhoz, hogy ismét kiválóan szerepeljen a Magyarország épviseletében kiutazó magyar csapat. " – értékelt Bóné Zoltán.