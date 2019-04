Jövőre Budapestről indul a Giro d'Italia

Jövőre Budapestről rajtol a Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny - jelentették be hétfőn budapesti sajtótájékoztatón.Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb tavaly, amikor Izraelben volt a Grande Partenza - írta az MTI.A versenyt szervező RCS cég vezetője, Mauro Vegni és az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos, Révész Máriusz a mai napon tartott ünnepélyes bejelentést és sajtótájékoztatót Budapesten, ahol végérvényesen kiderült, tényleg tőlünk rajtol a 103. Olasz Körverseny!A szakaszok útvonala még nem ismert, de a szervezők tervei szerint a csapatbemutatóra és az első etapra Budapesten kerülne sor, valószínűleg egy időfutam formájában. A másik két szakasz útvonala attól is függ, hogy honnan folytatódik majd utánunk a Giro. Értesülésink szerint a horvátok is élénken érdeklődnek a negyedik etap megrendezése után, ebben az esetben akár autóval is eljuthatna a Giro karaván Olaszországba. A végleges szakaszbemutatókra az ősz folyamán kerülhet sor - tudatta a velo.hu Először a Cycling Weekly nevű portálon olasz forrásokra hivatkozva jelent meg a hír, hogy Budapest lesz a házigazda 2020-ban. A hétfőn ezt erősítették meg, a Giro d'Italia versenyigazgatója, az RCS Sport ügyvezetője, Mauro Vegni jelenlétében - számolt be az eseményről az Index "Nagyon büszke vagyok, hogy itt jelenthetem be a következő év rajtját. Magyarországról indul majd el a 2020-as Giro d'Italia. A nézők millióinak mutatjuk majd be, hogy milyen szép tájak és vidékek vannak még Magyarországon. Három szakaszt fogunk Magyarországon rendezni, de az később tárjuk a közönség elé, hogy pontosan merre mennek ezek. Egyelőre csak azzal állapodtunk meg a magyar kormánnyal, hogy Budapestről indulunk és még két szakasz lett" - mondta Mauro Vegni.