Kettős győzelemmel jutott tovább a Ferencváros

A Ferencváros 3-2-re nyert a bolgár Ludogorec vendégeként a szerdai visszavágón, így kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójából.



A hazai 2-1-es sikert követően az ukrán Igor Haratin és a szlovák Michal Skvarka góljaival már a 21. percben 2-0-ra vezetett a magyar bajnok, de a hazaiak még a szünet előtt szépítettek. A második félidő elején a norvég Tokmac Nguen találata végleg eldöntötte a párharcot, a bolgárok újabb szépítése legfeljebb szépségtapasz lehetett számukra, mert a Ferencváros 5-3-as összesítéssel lépett tovább.



A második körben a máltai Valletta vár a zöld-fehérekre, akik július 23-án vagy 24-én hazai pályán kezdenek, majd a visszavágóra egy héttel később a szigetországban kerül sor.



A BL 32 csapatos főtáblájához még három párharcot kellene nyernie az FTC-nek, amely 15 év után jutott túl egy ellenfélen a legrangosabb európai kupasorozatban.



Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, visszavágó:

Ludogorec (bolgár)-Ferencváros 2-3 (1-2)



Razgrad, 8000 néző, v.: Donatas Rumsas (litván)



gólszerzők: Terzijev (24.), Heister (69., öngól), illetve Haratin (17.), Skvarka (21.), Nguen (48.)

piros lap: Moti (82.)

sárga lap: Keserü (85.), illetve Ihnatenko (26.), Blazic (28.), Dibusz (29.)



Továbbjutott: a Ferencváros kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel.



Ludogorec:

Renan - Ikoko (Cicinho, 64.), Terzijev, Moti, Nedjalkov - Tchibota, Djakov, Marcelinho (Biton, 64.), Goralski, Jorginho - Swierczok (Keserü, a szünetben)



Ferencváros:

Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Heister - Ihnatenko (Sigér, 57.), Skvarka, Haratin - Zubkov, Priskin (Lanzafame, 73.), Nguen (Varga R., 61.)



Szerhij Rebrov vezetőedző ígéretének megfelelően a Ferencváros nem adta fel a támadások lehetőségét, azaz nem döntetlenre játszott, s bár többet volt a labda a bolgároknál, az első negyedórában csak a magyaroknak volt helyzete. A ferencvárosi csapat a második lehetőségét - egy szögletet követően - már kihasználta, míg a túloldalon Marcelinho szabadrúgásból csak a kapufát találta el. A magyarok válasza viszont újabb gól volt, így bő húsz perc után már háromgólosra növelték előnyüket. A tetemes hátrány ellenére a Ludogorec láthatóan nem adta fel a küzdelmet, szépítését követően akár egyenlíthetett volna is, de Dibusz kivédte Swierczok Panenka-büntetőjét.



A folytatás újabb ferencvárosi góllal indult, amely jószerivel eldöntötte nemcsak a találkozót, hanem a párharcot is. Bár a bolgárok próbálkoztak rendületlenül, Dibusz nagyon jó formában védett, illetve előtte a védelem is többnyire stabilnak tűnt, így a hazaiak Heister öngóljával csupán szépíteni tudtak a hátralévő időben.



A Ferencváros jobb helyzetkihasználásának köszönhetően megérdemelten nyert, és jutott tovább.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)