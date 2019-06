Kijutott a vb-re a magyar női kézilabda-válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott kettős győzelemmel jutott ki a Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, miután az idegenbeli sikert követően szerdán 28-19-re legyőzte Ausztriát a selejtező zalaegerszegi visszavágóján.



A magyarok vasárnap 41-23-ra nyertek Grazban a párharc első mérkőzésén, vagyis a visszavágó gyakorlatilag tét nélküli volt. A meccs legeredményesebb játékosa hat góllal Klujber Katrin volt.



A 24 csapatos vb november 30. és december 15. között lesz Kumamotóban. Ez lesz a 24. női világbajnokság, és a 22., amelyen a magyar válogatott is részt vesz.



A házigazda Japán és az Európa-bajnok Franciaország mellett a világbajnok indulási jogot szerez a jövő évi, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak, akárcsak a legutóbbi Európa-bajnokság azon két legjobb csapata, amely a vb-n nem kerül a hét közé. A magyarok hetedik helye az Eb-n ilyen szempontból is értékes volt.



Eredmény,



Női világbajnoki selejtező, visszavágó:

Magyarország-Ausztria 28-19 (16-10)

a legeredményesebb játékosok: Klujber 6, Klivinyi 5, Kopecz 3, illetve P. Kovacs, Frey 5-5

A párharcot a magyar válogatott nyerte kettős győzelemmel, 69-42-es összesítéssel.



A kezdés előtt Janurik Kingát a huszonötödik, Klivinyi Kingát pedig az ötvenedik válogatottsága alkalmából köszöntötte a magyar szövetség. A kerettagok közül Kiss Évát, Kovacsics Anikót és Mészáros Reát nem nevezték a meccsre.



Az első félidőben a lelátón nem látszott, hogy már idegenben eldőlt a párharc, hiszen a telt házat jelentő 2600 néző remek hangulatot teremtett, a pályán viszont eleinte nem mutatkozott meg a két csapat közti komoly különbség. Az osztrákok Sonja Frey góljaival a 19. percig jól tartották magukat (8-8), majd a házigazdák Klujber Katrin vezérletével 7-1-es sorozatot produkáltak, így a szünetben már fölényesen vezettek. A Ferencváros átlövőjét, Háfra Noémit az első félidőben sérülés miatt elveszítették a hazaiak.



Kim Rasmussen, a magyarok szövetségi kapitánya a második félidőben is számos felállást és taktikai variációt gyakoroltathatott csapatával, amelynek ezen a meccsen a beállós játék és az átlövések voltak az erősségei, a szélsők megjátszása és hatékonysága viszont jelentősen elmaradt a megszokottól.



A meccs háromnegyedénél már tíz góllal vezettek a magyarok, akik ezúttal is magabiztosan nyertek, mivel a különbség a folytatásban sem változott számottevően.



"A telt házas meccsen rendkívül meleg volt a csarnokban, ezért lassabb volt a játék a kelleténél, de annak nagyon örülök hogy két meccsen sokkal jobbnak bizonyultunk Ausztriánál" - nyilatkozta Kim Rasmussen szövetségi kapitány.



A magyarok dán edzője hozzátette, több új, fiatal játékosnak is lehetőséget tudott adni a meccsen, amelyen szerencsére nem voltak súlyos sérülések, csak három apróbb problémáról lehet tudni. Rasmussen azt mondta, a kijutás megünneplésére nincs idő, mert minden játékos megy haza nyári szünetre a hosszú szezon utolsó mérkőzése után.



A két csapat 58. alkalommal játszott egymással, a mérleg magyar szempontból két döntetlen és 11 vereség mellett 45 győzelem. A magyar válogatott ötödször lépett pályára Zalaegerszegen, mutatója négy győzelem és egy vereség.