Könnyeivel küszködve jelentette be Andy Murray, hogy az idén visszavonul

Az idén visszavonul Andy Murray, a britek háromszoros Grand Slam- és kétszeres olimpiai bajnok teniszezője.



A 31 éves volt világelső a melbourne-i ausztrál nyílt bajnokságon tartott pénteki sajtótájékoztatóján beszélt arról könnyeivel küszködve, hogy legfeljebb a wimbledoni tornáig fog versenyezni.



"A csípősérülésem nem jött rendbe, és nem tudom, hogy képes leszek-e még négy-öt hónapot fájdalmakkal együtt játszani. Megpróbálom kihúzni Wimbledonig, de nem biztos, hogy menni fog. Könnyen lehet, hogy most, Melbourne után befejezem" - jelentette be Murray, aki a hosszú kihagyás miatt a világranglista 230. helyére csúszott, és a - sokáig sérült játékosok számára bevezetett - védett rangsornak köszönhetően kapott helyet az Australian Open főtábláján. Ott az első fordulóban a spanyol Roberto Bautista Agut vár rá, aki a múlt héten megnyerte a dohai versenyt, többek között a világelső Novak Djokovicot legyőzve.



A skótok büszkesége 20 hónapja küzd csípőproblémákkal, és egy éve műtéten esett át. Tavaly emiatt mindössze nyolc mérkőzést nyert, és elképzelhető, hogy az idén újabb operáció vár rá.



Murray kétszer (2013, 2016) diadalmaskodott Wimbledonban - 1936 óta az első brit férfiként -, 2012-ben a US Openen ünnepelhetett, aranyérmet nyert a londoni és a riói olimpián, ezzel ő az egyedüli a sportág történetében, aki egyéniben két ötkarikás bajnoki címmel büszkélkedhet. Pályafutása során 45 tornát nyert meg, 41 héten át vezette a világranglistát, tagja volt a 2015-ös Davis Kupa-győztes válogatottnak, és több mint 61 millió dollárt gyűjtött pénzdíjakból.