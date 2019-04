Közel 130 fős csapattal indul Magyarország az Európa Játékokon

Június 21-én kezdődik Minszkben a II. Európa Játékok, amelyen 15 sportág 199 versenyszámában hirdetnek győztest. Magyarország várhatóan közel 130 sportolót indít majd 14 sportágban.



A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja szerint az Európai Olimpiai Bizottság delegációja a legutóbbi látogatása után arról számolt be, hogy a fehérorosz főváros készen áll a versenyzők és kísérők fogadására.



A hivatalos, név szerinti nevezések május 20-án zárulnak. A magyar küldöttség fogadalomtétele június 12-én lesz a MOM Kulturális Központban.



Négy sportágban - cselgáncs, kajak-kenu, ökölvívás és tollaslabda - a játékok egyben Európa-bajnokságnak is számítanak, míg asztaliteniszben, íjászatban, karatéban és sportlövészetben tokiói kvótát is osztanak. További négy sportágban - atlétikában, cselgáncsban, kerékpárban és tollaslabdában - pedig olimpiai kvalifikációs ranglistapontokat lehet gyűjteni, illetve szintet teljesíteni.



A minszki Európa Játékokat június 21. és 30. között rendezik.