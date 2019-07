˝Kupamatek˝

Négyből négy az négy. Nyolcból nulla egyenlő öt meg három.



A fenti statisztikának inkább elméleti, mint komoly matematikai értelme van, és a magyar labdarúgó klubcsapatok szereplésére vonatkozik. A négy magyar együttes mindegyike túlélte az első selejtezőkört, azaz a négyből mind a négy továbbjutott a második körbe. A négy klub összesen nyolc mérkőzést játszott, ezeken egyik sem szenvedett vereséget, és az öt győzelem mellett három döntetlent ért el. A négy csapatból talán csak a Ferencváros továbblépése nevezhető bravúrnak a bolgár Ludogorec ellen, a Honvéd a szegedi Batik Bencével a litván Zalgiris Vilnius, a Debrecen az albán Kukësi, míg a Mol Fehérvár a montenegrói FK Zeta ellen hozta a várt papírformát.

Ennyit a matekról. Sokkal fontosabb, hogy a Bajnokok Ligájában a Ferencváros a máltai FC Valletta, az Európa Ligában a Mol Fehérvár a liechtensteini Vaduz, a Debrecen az olasz Torino, míg a Honvéd a román Craiova ellen lép pályára a jövő heti első mérkőzéseken. Reménykedni lehet abban, hogy hasonló statisztikával zárják a következő kört, csak saját magunkat is becsapjuk, ha elhisszük, hogy megismételhető az eredménysor. A Fradinak talán könnyebb dolga lehet a Valletta, mint volt a bolgárok ellen, a Debrecennek Bellotti és társai ellen két jó mérkőzésre kell törekedni, a magyar–román csaták kiszámíthatatlanok, a Vaduz pedig okozott kellemetlen meglepetést, amikor az Újpestet 2006-ban Budapesten verte meg 4–0-ra...



Most egyelőre élvezzük azt, hogy minden kupaindulónk áll, és az UEFA-együtthatók miatt a nyolc, vereség nélkül lehozott meccs is fontos. Már megint a matek...