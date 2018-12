Labdarúgó NB I - Csúcsrangadóval zárul a 2018-as esztendő

A székesfehérvári rangadónak hatalmas tétje van, ugyanis döntően befolyásolhatja a bajnoki cím sorsát, mivel a zöld-fehérek nyolcpontos előnyre tettek szert, s ha győznek a legnagyobb rivális otthonában, akkor megnyugtatóan tetemes előnyre tesznek szert. Az így is jelentős különbség miatt a döntetlennel is vélhetően a fővárosiak lennének elégedettebbek.



Az sem segíti a piros-kékeket, hogy csütörtökön az Európa-ligában szerepeltek, méghozzá bravúros döntetlent játszottak a csoportjukat veretlenül megnyerő Chelsea-vel. Csakhogy a nemzetközi szereplés után rendszeresen fáradtnak tűnt a Vidi, amit jól mutat, hogy nyolc pontvesztéséből hat hétközi kupaszereplést követően történt.



Hogy melyik csapat töltheti a téli szünetet a képzeletbeli dobogó alsó fokán, azt nagyban befolyásolja a Budapest Honvéd és az Újpest fővárosi rangadója. A két csapat teljesen ellentétes formában várja a találkozót, mert amíg a harmadik kispestiek négy forduló óta nyeretlenek, addig az ötödik lila-fehérek legutóbbi három bajnoki összecsapásukon nem kaptak ki, ráadásul múlt hétvégén bravúros győzelmet arattak a Vidi felett. A két gárdát egyetlen pont választja el egymástól a tabellán, így vendég győzelemmel helyet is cserélnének.



A Honvéd és az Újpest 209. alkalommal csap össze egymással, 102 újpesti és 57 kispesti győzelem mellett 49 döntetlen született.



A dobogóra szintén esélyes csapatok közül az MTK Budapest a kieső helyen álló újonc, a Kisvárda vendége lesz, míg a hatodik, de a Honvédot szintén csak egypontos lemaradással követő Debreceni VSC a sereghajtó Szombathelyi Haladáshoz látogat.



OTP Bank Liga, 18. forduló:



szombat:

Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 17.00

Paksi FC-Diósgyőri VTK 17.00

Szombathelyi Haladás-Debreceni VSC 17.00

Budapest Honvéd-Újpest FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 19.30



vasárnap:

MOL Vidi FC-Ferencváros 20.15



A tabella:

1. Ferencváros 17 12 3 2 35-13 39 pont

2. MOL Vidi FC 17 9 4 4 28-15 31

3. Budapest Honvéd 17 8 4 5 19-13 28

4. MTK Budapest 17 8 3 6 27-24 27

5. Újpest FC 17 7 6 4 19-12 27

6. Debreceni VSC 17 7 6 4 23-19 27

7. Mezőkövesd Zsóry FC 17 6 6 5 25-21 24

8. Paksi FC 17 5 7 5 21-23 22

9. Puskás Akadémia 17 5 3 9 19-24 18

10. Diósgyőri VTK 17 3 5 9 16-28 14

11. Kisvárda Master Good 17 3 4 10 15-35 13

12. Szombathelyi Haladás 17 2 3 12 13-33 9