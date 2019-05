Labdarúgó NB I - Kiesett az MTK - tabella

Vogyicska Bálint, az MTK játékosa, miután csapata 4-1-re kikapott Budapest Honvédtól és ezzel kiesett a labdarúgó OTP Bank Ligából. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Kisvárda Master Good játékosai, miután a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában 2-1-re gyoztek a Mezokövesd Zsóry FC ellen. Fotó: MTI/Czeglédy Zsolt

A labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában vasárnap eldőlt, hogy a Szombathelyi Haladás mellett az MTK Budapest lett a másik kieső, az Európa-liga-indulás jogát pedig a Debrecen és a Budapest Honvéd szerezte meg.Az MTK akkor is kiesett volna, ha legyőzi a Honvédot, mert a hozzá hasonlóan a bennmaradásért küzdő Diósgyőr és Kisvárda is győzni tudott. Szintén nyert a Debrecen, ezzel megszerezte a bronzérmet.A kispestiek akkor is részt vehetnek az El selejtezőjében, ha elveszítik a jövő szombati Magyar Kupa-döntőt, mert akkor ők kapják a bajnoki második MOL Vidi FC indulási jogát.Puskás Akadémia FC-Ferencváros 1-1Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1Szombathelyi Haladás-MOL Vidi FC 1-1MTK Budapest-Budapest Honvéd 1-4Diósgyőri VTK-Újpest FC 3-0Debreceni VSC-Paksi FC 4-1A végeredmény: 1. Ferencváros 33 23 5 5 72-27 74 pont bajnok - Bajnokok Ligája-selejtező 2. MOL Vidi FC 33 18 7 8 53-37 61 - Európa-liga-selejtező 3. Debreceni VSC 33 14 9 10 44-39 51 - Európa-liga-selejtező 4. Budapest Honvéd 33 13 10 10 46-38 49 - Európa-liga-selejtező 5. Újpest FC 33 12 12 9 38-28 48 6. Mezőkövesd Zsóry FC 33 12 8 13 45-40 44 7. Puskás Akadémia 33 11 7 15 36-45 40 8. Paksi FC 33 9 12 12 33-46 39 9. Kisvárda Master Good 33 10 8 15 36-48 38 10. Diósgyőri VTK 33 10 8 15 36-57 38 11. MTK Budapest 33 10 4 19 42-56 34 - kiesett 12. Szombathelyi Haladás 33 8 6 19 31-51 30 - kiesett