Labdarúgó NB I - Király Gábor három mérkőzésre szóló eltiltást kapott

Király Gábor, a sereghajtó Szombathelyi Haladás 108-szoros válogatott kapusa három bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától.



A klub honlapjának szerdai beszámolója felidézi: a szombati Ferencváros-Haladás (2-0) mérkőzés hetvenedik percében, az első hazai gólt követően Király azt reklamálta, hogy két FTC-játékos is lesen állt Lovrencsics Gergő lövésénél, egyikük - az ötösön, éppen a kapus előtt tanyázó Fernando Gorriarán - pedig kifejezetten zavarta a védésben.



Karakó Ferenc játékvezető először sárga lapot adott a magyar válogatottsági csúcstartónak, majd mivel tovább reklamált, kiállította. Azóta a televízió-felvételek segítségével bizonyosodott, hogy Királynak igaza volt, valóban lesen álltak a hazai futballisták, és Szabó Zsolt egykori FIFA-játékvezető is elismerte: szabálytalan volt a találat.



Az MLSZ fegyelmi bizottsága azért tiltotta el három bajnoki meccsre a kapust, mert a bírói jelentés szerint sértő kifejezést használt Karakó Ferencre, Király viszont azt nyilatkozta, egyetlen szitokszó, káromkodás sem hagyta el a száját.



"Nem hagyjuk annyiban az ítéletet, meghallgatást kérünk a fegyelmi bizottságtól, ahol Király Gábor is elmondhatja a véleményét" - szögezte le Tóth Miklós, a Haladás ügyvezető igazgatója.