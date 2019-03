Labdarúgó NB I - Megőrizte harmadik helyét a Debrecen

A Debrecen nyerte a keleti rangadót

Eredmények és tabella

Az élcsoportban semmi nem változott a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában, mivel az első öt helyezett egyaránt győzött szombaton.



Az éllovas Ferencváros a Haladást 2-0-ra, az őt üldöző címvédő MOL Vidi FC pedig a Mezőkövesdet verte 1-0-ra hazai pályán. A dobogóért küzdő Debrecen, Újpest és Budapest Honvéd szintén begyűjtötte a három pontot.



Az OTP Bank Liga 24. fordulójának eredményei:

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 3-2

Ferencváros-Szombathelyi Haladás 2-0

Újpest FC-Kisvárda Master Good 1-0

Budapest Honvéd-Paksi FC 3-0

MOL Vidi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-0

Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 1-0



A tabella:

1. Ferencváros 25 17 4 4 55-19 55 pont

2. MOL Vidi FC 25 14 5 6 40-25 47

3. Debreceni VSC 25 11 7 7 30-27 40

4. Újpest FC 25 10 10 5 31-18 40

5. Budapest Honvéd 25 11 6 8 31-24 39

6. Mezőkövesd Zsóry FC 25 8 8 9 34-32 32

7. MTK Budapest 25 9 4 12 36-40 31

8. Paksi FC 25 7 10 8 29-35 31

9. Puskás Akadémia 25 9 3 13 30-34 30

10. Diósgyőri VTK 25 7 6 12 24-45 27

11. Kisvárda Master Good 25 6 7 12 24-41 25

12. Szombathelyi Haladás 25 4 4 17 21-45 16



A 26. forduló programja:

március 30., szombat:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 13.45

Paksi FC-Újpest FC 17.00

Kisvárda Master Good-Ferencváros 17.00

Szombathelyi Haladás-Puskás Akadémia FC 17.00

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 17.00

MOL Vidi FC-Debreceni VSC 19.30



A Debrecen hazai pályán 1-0-ra legyőzte a bennmaradásért küzdő Diósgyőrt szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában, sikerével pedig megőrizte harmadik helyét.Debrecen, 3600 néző, v: Berkególszerző: Szécsi (18.)sárga lap: Szatmári (26.), Kinyik (82.), Csősz (92.)Debreceni VSC:Nagy S. - Kinyik, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi - Bódi (Varga K., 76.), Jovanovic, Tőzsér, Haris - Szécsi (Csősz, 81.), Zsóri (Takács, 63.)Diósgyőri VTK:Antal - Sesztakov, Brkovic, Karan, Polgár - Hasan, Márkvárt, Szabó B. (Mihajlovic, 68.), Juhar (Bárdos, 79.) - Prosser, Vernes (Tajti, 58.)Az első percekben a vendég diósgyőriek kezdeményeztek, majd magára talált a Debrecen, amely a vezetést is hamar megszerezte. A folytatásban a hazaiak átadták a területet a DVTK-nak, a kiesés elől menekülő együttes azonban hiába birtokolta többet a labdát, a 16-os előtt többnyire elfogyott a tudomány.A második félidőben nem sokat változott a játék képe, a Debrecen magabiztosan őrizte egygólos előnyét, a Diósgyőr játékából pedig továbbra is hiányzott az ötlet, az elképzelés, így komolyabb lehetőség nem adódott a vendégek előtt. Megérdemelt győzelmével a Debrecen megőrizte a dobogó harmadik fokát az Újpest és a Budapest Honvéd előtt.Vereséggel mutatkozott be az MTK Budapest kispadján a héten kinevezett Lucsánszky Tamás, miután csapata a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában 3-2-re kikapott a Puskás Akadémia otthonában. A hazaiak győztes gólját a 91. percben a 18 éves Tamás Nándor szerezte.Felcsút, Pancho Aréna, 1121 néző, v.: Vad II.gólszerzők: Varga J. (4.), Nagy Zs. (48.), Tamás N. (91.), illetve Szelin (28.), Torghelle (35.)sárga lap: Szolnoki (92.), illetve Torghelle (42.)Puskás Akadémia:Hegedűs - Szolnoki, Poór, Hadzsijev, Nagy Zs. - Varga J. (Urblík, 87.), Mioc - Kiss T., Knezevic (Heris, 83.), Sós (Tamás N., 79.) - RadóMTK Budapest:Kicsak - Katona, Balogh B., Gengeliczki, Szelin (Banahene, 73.) - Vass Á. - Gera D., Bognár, Vass P. (Diallo, 86.), Lencse (Kanta J., 59.) - TorghelleGyorsan vezetést szerzett a Puskás Akadémia, a vendégek azonban egy szöglet után Jevgen Szelin első bajnoki góljával egyenlítettek. Az MTK futballozott ezt követően mezőnyfölényben, s a veterán Torghelle Sándor révén tíz perccel a szünet előtt fordított.A második félidő elején egy rendkívül furcsa, hazai szempontból szerencsés góllal folytatódott a játék: bal oldali szöglet után Nagy Zsoltról pattant a kapu felé a labda, Artyom Kicsak, a vendégek hálóőre pedig beügyetlenkedte azt. A 79. percben egy gyönyörű összjáték végén Josip Knezevic került ziccerbe, de mellé lőtt.A hajrában a Puskás Akadémia játszott inkább győzelemre, ennek pedig a 91. percben meglett a gyümölcse: a csereként pályára lépő 18 esztendős Tamás Nándor a kapufáról kipattanót labdát vágta a hálóba.Az Újpest FC 1-0-ra legyőzte a vendég Kisvárda gárdáját a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában szombaton.Szusza Ferenc Stadion, 2090 néző, v.: Erdősgólszerző: Traoré (23., 11-esből)sárga lap: Onovo (10.), Nwobodo (45.), Burekovic (67.), illetve Kravcsenko (23.), Seco (53.), Lukjancsuk (84.)Újpest FC:Pajovic - Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Burekovic - Sankovic, Onovo - Nwobodo, Rácz (Beridze, 72.), Nagy D. (Zsótér, 56.) - Traoré (Solomon, 79.)Kisvárda Master Good:Felipe - Lukjancsuk, Kravcsenko, Beriosz, Vári B. - Lucas, Karaszjuk (Gosztonyi, 79.) - Seco, Cukalasz, Grozav (Sassá, 69.) - Horváth Z. (Ilic, a szünetben)Meglehetősen eseménytelenül telt a mérkőzés, az Újpest hiába birtokolta többet a labdát, csak elvétve tudta veszélyeztetni a Kisvárda kapuját. Aztán a 23. percben Traoré harcolt ki tizenegyest, majd magabiztosan értékesítette is azt. A házigazda gólja után szinte azonnal egyenlíthetett volna a vendégcsapat, ám egy támadáson belül előbb Horváth, majd Vári találta el fejjel a keresztlécet.A fordulás után nem változott a játék képe, a két csapat többnyire egyenrangú partnernek bizonyult a mezőnyben, míg a kapuk csak elvétve forogtak veszélyben. Dajka László hiába próbálta cserékkel frissíteni csapatát, a kisvárdaiak a második félidőben nem tudtak helyzetet kialakítani, így az Újpest 1-0-ra nyert, és a szezon során harmadszor is legyőzte az újoncot.Az Újpest pályaválasztóként sorozatban 12. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen, míg a Kisvárda nyeretlenségi szériája immár öt mérkőzés óta tart.A listavezető Ferencváros 2-0-ra nyert a sereghajtó Haladás ellen a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 25. fordulójában.A Haladás két győztes bajnoki után kapott ki, míg a Ferencváros javított a Vidi FC-től szerdán elszenvedett hazai kupavereség után.Groupama Aréna, 7 865 néző, v.: Karakógólszerzők: Lovrencsics (70.), Sigér (78.)sárga lap: Leandro (56.), illetve Tamás (51.), Király (72. és 72.)kiállítva: Király (72.)Ferencváros:Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Botka, Heister (Leandro, 54.) - Haratin, Sigér - Varga R., Lanzafame (Szignyevics, 83.), Gorriarán - Barbosa (Tokmac, 70.)Haladás:Király - Schimmer, Saláta (Kolcak, 66.), Tamás, Németh Milán - Dausvili - Ivanov, Holdampf (Mászáros, 84.), Rui Pedro, Ofosu (Rózsa, 73.) - BamgboyeAz első negyedórában a Ferencváros lépett fel támadóbban, de gólhelyzetet nem tudott kialakítani. A 25. percben Bamgboye hagyta ki a mérkőzés első nagy lehetőségét, majd két percre rá Varga Roland bal alsó sarokba tartó büntetőjét védte ki Király Gábor. Az első félidő ráadásában Lanzafame ugyan gólt szerzett, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.A fordulás után a Ferencváros egyre nagyobb mezőnyfölényben játszott, de hol Király akadályozta meg a hazai gólszerzést, hol a befejezésbe csúszott hiba.A 70. percben Lovrencsics Gergő 20 méteres, megpattanó lövése végül utat talált a szombathelyiek hálójába, a gól után hevesen reklamáló Király pedig egymás után két sárga lapot kapott, így csapata emberhátrányba került.A hajrában Sigér is gólt szerzett - a Haladás csak kapufáig jutott -, így a ferencvárosi együttes nyert, és pályaválasztóként immár 33 találkozó óta nem kapott ki a bajnokságban.Futács Márkó góljával a MOL Vidi FC 1-0-ra legyőzte a vendég Mezőkövesdet a MOL Aréna Sóstóban, a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 25. fordulójában.Székesfehérvár, 2340 néző, v.: Iványigólszerző: Futács (36.)sárga lap: Hadzic (8.), Futács (11.), Milanov (70.), illetve Meszhi (10.), Farkas D. (20.)Vidi:Kovácsik - Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira - Kovács I. (Pátkai 92.), Elek, Hadzic, Milanov (Huszti 77.) - Futács (Nikolov 84.), M. ScepovicMezőkövesd:Szappanos - Farkas D., Katanec, Pillár, Silye - Szeles, Meszhi - Molnár G., Bertus, Koszta - Drazic (Vajda S. 83.)Lendületesen kezdtek a csapatok, előbb a Vidi rontott nagy helyzetben, majd a vendégek is elpuskáztak egy ígéretes lehetőséget. A folytatásban fölénybe került a hazai csapat és Futács Márkó révén megszerezte a vezetést.A második félidő Vinícius Paulo kapufára fejelt labdájával indult, majd a vendégek percei következtek, akik átvették a játék irányítását. A fehérváriak visszahúzódtak, a kontratámadásaikban bíztak, s Kovács István kapufájánál közel jártak előnyük megduplázásához.A dobogós helyekért küzdő Budapest Honvéd szombaton háromgólos győzelmet aratott középmezőnyhöz tartozó vendége, a Paksi FC felett a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában.Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1400 néző, v.: Pintérgólszerzők: Holender (27., 37.), N'Gog (54.)sárga lap: Heffler (17.), Uzoma (85.), illetve Remili (49.)Budapest Honvéd:Gróf - Batik, Kamber, Lovric - Mezgrani, Nagy G. (Szendrei, 71.), Heffler, Ben-Hatira (Májer, 88.), Uzoma - N'Gog (Tischler, 83.), HolenderPaksi FC:Nagy G. - Zachán, Lenzsér, Gévay (Bobál D., 58.), Fejes - Kecskés, Zsidai (Windecker, 74.), Papp K. - Hahn, Remili, Könyves (Simon A., 74.)A mérkőzés első szakaszában a vendégek birtokolták többet a labdát, de mezőnyfölényük meddőnek bizonyult, veszélyeztetni egyáltalán nem tudták a kispestiek kapuját. A Honvéd aztán váratlanul vezetést szerzett a 150. bajnoki találkozóján szereplő Holender találatával. A gól jót tett a mérkőzésnek, mert a paksiak magasabb sebességi fokozatban kapcsoltak, mégis a fővárosiak növelték előnyüket a duplázó Holender révén, aki jubileumát így azzal ünnepelhette, hogy utolérte a góllövőlista élén a ferencvárosi Davide Lanzafamét.A folytatásban biztos vezetése ellenére a Honvéd támadott többet, amely meghozta eredményét, a harmadik gól tulajdonképpen végleg eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő időben a hazaiak visszahúzódtak, így a paksiaknál volt többet a labda, de helyzetet csak elvétve alakítottak ki, a kevés lehetőségük alkalmával pedig Gróf védett, így az eredmény már nem változott.