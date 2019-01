Liu Shaolin Sándor összetett Európa-bajnok, Liu Shaoang a második, bronzérmes a női, aranyérmes a férfi váltó

Az MTK 23 éves versenyzője így mindhárom egyéni távon a legjobb kettőben zárt, ugyanis szombaton 1500 méteren győzött, 500 méteren pedig öccse, Liu Shaoang mögött lett második. Liu Shaolint ezúttal az orosz Szemjon Jelisztratov előzte meg. A magyarok immár öt dobogós helynél tartanak ezen a kontinensviadalon két arany- és három ezüstéremmel.A kisdöntőben érdekelt testvére megnyerte a futamát, így hatodikként zárt, akárcsak a női B döntőben győztes Jászapáti Petra, aki mögött Bácskai Sára Luca lett a második.A férfi finálé sokáig a váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin szája íze szerint alakult, vezette az ötfős futamot, amikor többen elmentek mellette, akkor azonnal ritmust váltott, s mindenkit körbekorcsolyázva ismét az élre tört. Úgy tűnt, másodjára már nem engedi át az éllovas pozíciót, végig vezetett, a körök fogytak, a hajrában pedig már nem szokták tudni megelőzni a magyar világklasszist, de ezúttal az 1500 méteren bronzérmes Jelisztratov meglepte őt egy körrel a vége előtt. Liu Shaolin nem tudott újítani, így meg kellett elégednie az ezüstéremmel. A harmadik helyen a szintén orosz Gyenyisz Ajrapetjan haladt át célvonalon.

Nagyon sajnálom, mert jó formában éreztem magam. Talán egy kicsit bealudtam a végén, de ha jobban összeszorítom a fogamat, akkor sikerült volna az újabb győzelem"

- értékelt Liu Shaolin, aki saját bevallása szerint sincs hozzászokva ahhoz, hogy ilyenkor megelőzzék.A stafétával szintén olimpiai bajnok Liu Shaoang meglepően sok harccal és ütközéssel tarkított B döntőt futott, de végül a papírformát érvényesítve győzött, így összességében hatodik lett.A nők kisdöntőjében egyértelmű volt a magyar taktika: Jászapáti és Bácskai ebben a sorrendben élre áll, s utóbbi védi az éllovast a támadásoktól. Ez olyan jól sikerült, hogy Bácskai még a saját második helyét is meg tudta tartani az orosz Jekatyerina Konsztantinovával és a holland Yara van Kerkhoffal szemben. A 20 éves Jászapáti így hatodikként, a 19 esztendős Bácskai hetedikként zárt. Összetettben előbbi éppen lemaradt a legjobb nyolcat felvonultató 3000 méteres szuperdöntőről, azaz kilencedik lett, míg Bácskai a 12., a mindössze 16 éves és mindhárom távon a selejtezőben kiesett Somogyi Barbara a 32. helyen végzett.A nők 1000 méteres finálét az orosz Szofija Proszvirnova nyerte a francia Tifany Huot Marchand és a britek világ- és Európa-bajnoka, Elise Christie előtt.Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét is, ráadásul öccse, Liu Shaoang nyerte az ezüstérmet.Az MTK 23 éves versenyzője így mind a négy egyéni számban a legjobb kettőben zárt, ugyanis 1500 méteren győzött, míg 500 és 1000 méteren második lett. Testvére harmadszor állhat dobogóra ezen a kontinensviadalon az 500 méteres diadala és az 1500 méter ezüstérme után. A magyarok három arany- és négy ezüstéremmel immár hét dobogós helynél tartanak Dordrechtben.A 3000 méteres szuperdöntőben a 20 éves Liu Shaoang harmadikként, míg bátyja negyedikként ért célba. A magyar testvérpár az egész futamban csak és kizárólag Szemjon Jelisztratovra figyelt, amíg az orosz hátul korcsolyázott, addig ők is. A részhajrához közeledve Jelisztratov előre tört, de vele tartott mindkét magyar, a részhajrában Liu Shaoang harmadik lett a két szökevény, az olasz Yuri Confortola és az izraeli Vladislav Bykanov mögött. Jelisztratov ezután sem igazán erőlködött, így a Liu fivérek kontrollálták a futamot, s a nekik tökéletesen megfelelő harmadik és negyedik pozícióban értek célba.A nők 3000 méteres szuperdöntőjét a hazai közönség nagy örömére az olimpiai bajnok Suzanne Schulting nyerte, ezzel bebiztosította összetett bajnoki címét. Tiszteletére a The Art Company Susanna című száma szólt a hangfalakból. Mögötte az orosz Szofija Proszvirnováé lett az ezüstérem, míg harmadikként a világ- és Európa-bajnok brit Elise Christie zárt. Jászapáti Petra kilencedik, Bácskai Sára Luca 12., míg a mindössze 16 éves és mindhárom távon a selejtezőben kiesett Somogyi Barbara a 32. helyen végzett.Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó arany-, míg a női bronzérmes lett vasárnap.A magyar csapat így érmek számában is minden idők legeredményesebb kontinensviadalán van túl, ugyanis négy arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel összesen kilenc dobogós helyezéssel zárt. Az eddigi rekordot a 2009-es, torinói kontinensviadal tartotta nyolc medállal.A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba, Krueger Cole összeállítású férfi váltó nagy csatában múlta felül a hazai közönség által hajtott holland négyest, míg a Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Knoch Marta, Somogyi Barbara alkotta női négyes végig a harmadik helyen korcsolyázva szerezte meg a bronzérmet a hollandok és oroszok mögött.férfi 1000 m, Európa-bajnok: Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 1:24.6242. Liu Shaolin Sándor 1:24.7023. Gyenyisz Ajrapetjan (Oroszország) 1:24.816...6. Liu Shaoangnői 1000 m, Európa-bajnok: Szofija Proszvirnova (Oroszország) 1:29.0452. Tifany Huot Marchand (Franciaország) 1:29.1013. Elise Christie (Nagy-Britannia) 1:29.247...6. Jászapáti Petra7. Bácskai Sára Luca...29. Somogyi Barbaraférfi összetett, Európa-bajnok: Liu Shaolin Sándor 84 pont2. Liu Shaoang 713. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 55női összetett, Európa-bajnok: Suzanne Schulting (Hollandia) 76 pont2. Szofija Proszvirnova (Oroszország) 573. Elise Christie (Nagy-Britannia) 47...9. Jászapáti Petra 7...12. Bácskai Sára Luca 2...32. Somogyi Barbara