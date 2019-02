M4 Sport-Az Év sportolója gála: Bácsi, Fucsovics és Liu Shaolin a legjobb három között a férfiaknál

A férfiaknál Bácsi Péter, Fucsovics Márton és Liu Shaolin Sándor, a nőknél pedig Babos Tímea, Hosszú Katinka és Kozák Danuta került a legjobb három közé a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) 61. alkalommal kiírt szavazásán. A győztest jövő csütörtökön, a Nemzeti Színházban sorra kerülő M4 Sport-Az Év sportolója gálán hirdetik ki.



Szöllősi György, a MSÚSZ elnöke a hétfői sajtótájékoztatón jelentette be az egyes kategóriák legjobb három jelöltjét, s elmondta, 439 voks alapján alakult ki a sorrend. Ez rekordnak számít, miután hárommal megdőlt a tavalyi csúcs.



A gálára meghívott több díszvendég közül a labdarúgó Fazekas László és gyorskorcsolyázó olimpiai bajnok Hunyadi Emese nevét árulta el. Közölte: tervezik, hogy az e-sportot és szabadidősport akár már jövőre bevonják az elismerési körbe.



Az MSÚSZ tagjai 11 kategóriában szavazhattak, a szövetség hét, míg a Magyar Paralimpiai Bizottság három kategóriában állított össze tízes listákat. Az Év góljára az M4 Sport honlapján január 14-től voksolhattak a szurkolók, az MLSZ Életműdíjasát a labdarúgó-szövetség elnöksége, az MSÚSZ-MOB Életműdíjast pedig a két szervezet választja meg.



Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója elmondta: az, hogy a gálának negyedszer lehetnek házigazdái, számára azt jelenti, jól dolgoznak és jó vendéglátók. "Ennyi, megkérdőjelezhetetlen teljesítményt magáénak tudó sportembert vendégül látni felemelő érzés" - tette hozzá.



Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója elárulta: az Év góljáról döntő szavazáson a szakmai zsűri által összeállított tízes listáról a szurkolók szavazása után Bódi Ádám DVSC, Loic Nego (Vidi) és Sigér Dávid (FTC) találata maradt versenyben. Hozzátette: a három játékosra leadott voksok nem törlődtek, a három labdarúgó kiélezett versengése még nem dőlt el.



A győzteseknek járó díjat Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ alelnöke mutatta be. Kiemelte: a csavart elemeket tartalmazó, aranyozott részekkel díszített porcelánserleg nyolc centiméterrel magasabb, mint a tavalyi, és először a parasportok emblémáit is tartalmazza.



Szabó László, a gála kreatív producere - egyben a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke - kiemelte: a díjátadókat elválasztó öt produkcióban összesen közel háromszázan lépnek színpadra. Hangsúlyozta: minden produkció egyedi, erre az alkalomra készül, így ebben a formában se korábban, se ezután nem lesz látható. A Himnuszt ezúttal öten éneklik majd együtt, míg a sztárfellépők közül egyedül Ruzsa Magdi nevét árulta el, akit már régóta szerettek volna megnyerni, és ezúttal sikerrel jártak.



A jövő csütörtökön 20 órakor kezdődő gála műsorvezetője Mohay Bence lesz.



A hármas listák ABC sorrendben:



férfiak:

Bácsi Péter

Fucsovics Márton

Liu Shaolin Sándor



nők:

Babos Tímea

Hosszú Katinka

Kozák Danuta



csapat (hagyományos csapatsportokban):

FTC-Telekom Waterpolo

Győri Audi ETO KC

junior női kézilabda-válogatott



csapat (egyéni sportágak csapatversenye):

férfi kardválogatott

férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó

női kajaknégyes



edzők:

Bánhidi Ákos és Csang Csing Lina

Golovin Vlagyimir

Sike András



férfi labdarúgó:

Gulácsi Péter

Juhász Roland

Szalai Ádám



női labdarúgó:

Csiszár Henrietta

Jakabfi Zsanett

Vágó Fanny



fogyatékos férfi:

Gelencsér Róbert

Mihálovits Tamás

Osváth Richárd



fogyatékos női:

Ekler Luca

Gyurkó Alexandra

Pap Bianka



fogyatékos csapat:

asztalitenisz vegyespáros

férfi asztalitenisz páros

női kerekesszékes vívóválogatott



fogyatékos sportoló edzője:

Beliczay Sándor

Pécsi Annamária

Szabó Álmos