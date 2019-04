Már látszódnak Madrid fényei: ma és holnap elődöntőket rendeznek a Bajnokok Ligájában

Hogyan állítsuk meg Messit? Jürgen Klopp kérdése aktuális, és sokan nem is tudják rá a választ. Hudi Dániel karikatúrája

Várakozás



Máté János, a Szeged-GA támadója

– Szimpatikus, amit az Ajax játszik, főleg, mert a többi csapathoz képest minimálisabb költségvetéssel jutott el oda, ahova sokan vágynak. Nem vagyok a holland csapat szurkolója, de most nekik drukkolok. Remélem, a támadófutball dominál majd, és ebben a nagy tét sem lesz akadály. Várom, hogy az Ajax felvállalja a bátor támadófutballt, és várom mindkét összecsapást, amelynek végén a holland klub juthat tovább. De abban is bízom, hogy Harry Kane felépül, mert sokat jelent a Tottenhamnak. A Barcelona és a Liverpool mérkőzése is érdekes lesz, számomra előrehozott döntő a duó találkozója, ráadásul ebből a meccsből kettőt láthatunk. Amelyik csapat ezt a párharcot megnyeri, az győz a Bajnokok Ligája 2018–19-es szezonjában is, azaz a Barcelona. Ebben a sorozatban minden elképzelhető, hiszen ki számított arra, hogy a Manchester United kiejti a PSG-t, vagy az Ajax a kedvenc csapatomat, a Realt, majd a Juventust?

Két meglepetéscsapat: nyugodtan kijelenthető mindez az angol Tottenhamról és a holland Ajaxról. A labdarúgó Bajnokok Ligája mai elődöntőjének első mérkőzésén két olyan csapat kerül egymással szembe, amely esélyesebb riválisokat búcsúztatott. Az Ajax a kieséses szakaszban előbb a címvédő Real Madridot, majd a Cristiano Ronaldo fémjelezte Juventust búcsúztatta, egyaránt elsősorban idegenben nyújtott kiváló játékával. A Tottenham az előző körben a szintén angol Manchester Cityt ejtette ki emlékezetes visszavágón 4–3-as vereséget szenvedve, de a hazai 1–0 után idegenben lőtt góllal továbbjutva.A két együttes közül az angoloknak van több problémája: Mauricio Pochettino vezetőedző csapatát hosszú ideje sérülések hátráltatják: Harry Kane, Harry Winks és Erik Lamela sérülés, míg a Manchester City elleni negyeddöntő egyik hőse, Szon Hung Min eltiltás miatt nem játszhat. Ráadásul a Tottenham-középpálya egyik legfontosabb tagja, Moussa Sissoko sem egészséges.Az amszterdamiak eddig négyszer nyerték meg a legrangosabb európai trófeát, ám már régen jártak ilyen közel hozzá, mivel győzniük legutóbb 1995-ben sikerült, míg az elődöntőbe ezt megelőzően 1997-ben kerültek be. A Tottenham 57 éve nem volt a legrangosabb kontinentális kupa elődöntőjében, és még soha nem nyerte meg a sorozatot.– Nem fogok hazudni. Ittam egy sört, és szeretnék inni még egyet. Holnap szabadnapunk van, szóval lehet, hogy reggel fejfájással ébredünk – mondta a spanyol bajnoki cím megszerzése után a Barcelona horvát középpályása, Ivan Rakitic. Mindezt a szombati, a Levante ellen 1–0-ra megnyert találkozó után jelentette ki, azaz a másnapon vélhetően már túl vannak a katalán csapat játékosai.Kell is a frissesség, hiszen az angol Liverpool élén Jürgen Klopp minden bizonnyal sok gondot akar okozni a Barcelonával 10. bajnoki aranyát begyűjtő Lionel Messinek. Az angolok bízhatnak a villámgyors támadószekciójukban, illetve abban, hogy a Virgil van Dijk – aki megkapta a 2018–2019-es idény legjobb játékosának járó díjat a Premier League-ben az angol profi labdarúgók szervezetétől – irányította védelem jól zár.