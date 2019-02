MOHOSZ: a tudatos építkezésnek köszönheti világsikereit a magyar sporthorgászat

A sok éven át tartó tudatos építkezésnek köszönhető, hogy a magyar sporthorgászok a kétezres évek közepe óta a legnagyobb világversenyeken is folyamatosan az élmezőnyben szerepelnek - mondta a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) alelnöke az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.Dérer István megjegyezte, hogy a magyar horgászsport megszervezése a tömeg- és az élsportra, valamint az utánpótlás-nevelésre egyaránt kiterjed. A horgászat hagyományosan európai sport, a nemzetközi versenyek dobogóin rendszerint ugyanaz a 6-8 ország váltja egymást - fogalmazott.Walter Tamás, a IV. horgász világjátékok aranyérmese elmondta, a magyar csapat az édesvízi kategóriákban sosem csúszott ki az első ötből az utóbbi 10 évben. Magyarország adottságai kedvezőek a horgászsport számára, a versenyzők tapasztalatait és technikáját pedig a szabadidős horgászok is átvehetik és hasznosíthatják - tette hozzá.A magyarok végeztek az éremtáblázat élén a Dél-Afrikában megrendezett IV. Horgász Világjátékok édesvízi szakágában. A diadalból Csongrád megyei versenyhorgászok is kivették a részüket.További részletek a világbajnok csapatról a következő linken érhetőek el.>>>