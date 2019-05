Nemes filozófiák csatája: a szombati BL-döntőn Klopp és Pochettino gondolkodása is vizsgázik

˝Az élet egy ajándék.˝ Ez a gondolat Klopp sikerének kulcsa? Fotó: MTI

Az El País, a The New York Times és az Independent az elmúlt hetekben olyan interjúkat jelentetett meg, amelyekből egyértelművé válik: a szombati BL-döntő csapatainak trénerei, Jürgen Klopp és Mauricio Pochettino különleges filozófiák mentén dolgoznak. A Liverpool–Tottenham derbi tehát nemcsak taktikai csata lesz, a két mester gondolkodásmódja is csatázik.Pochettino meglepő részletességgel mesélt arról, mennyire jó viszonyban van a játékosaival. Erről mindent elárul a története kapusáról. Szerinte ugyanis Hugo Lloris megtestesítette a londoni klub filozófiáját, amikor egy nap bekopogtatott az irodájába a világbajnoki trófeával, majd ezekkel a szavakkal nyújtotta át neki: főnök, itt a trófeád.A Tottenham menedzsere azt is elárulta, hogy a szezon előtti megbeszéléseken legalább annyit foglalkoznak a játékosok személyes ügyeivel, mint a szakmai dolgokkal. – A játékosok nem tárgyak, nem is szabad úgy kezelnünk őket. Emberekről van szó, érzelmekkel, egyéni problémákkal – hangsúlyozta a tréner, majd azt is elmesélte, mit mondott játékosainak tavaly nyáron, amikor az új stadion építése miatt senkit sem tudtak igazolni, de nem is távozott senki a keretből. Megígérte nekik: nem érdekli, ki hívta fel a nyáron, hogy gondolkodik a távozáson. Nem érdekli, mi történt a múltban, úgy dolgozik majd velük, mintha aznap érkezett volna a klubhoz. Szerinte ennek a felfogásnak óriási szerepe van a BL-ben menetelésben.Jürgen Klopp stábjának egy különleges, eddig meg nem énekelt szereplőjéről is kiderültek érdekességek. Egy walesi adatelemző, Ian Graham tanácsai miatt Sadio Mané, Virgil van Dijk, Roberto Firmino és Mohamed Szalah szerződtetését is nyélbe ütötte a Liverpool – pedig a szakember az említett klasszisok egyetlen meccsét sem látta.Három héttel Klopp kinevezése után bekopogtatott a német edzőhöz, és úgy mesélt neki hihetetlen részletességgel egy korábbi Dortmund–meccsről, hogy abból sem látott még egy jelenetet sem. Viszont kifejlesztett egy algoritmust, amellyel csak digitális adatok alapján el tudta dönteni, kiben van óriási potenciál, de nem kell értük a csillagokat is lehozni az égről. Klopp lehetőséget adott neki, ellentétben a szombati ellenféllel, Graham ugyanis korábban a Tottenhamnek dolgozott, de a londoni klubnál az edzők nem voltak vevők az ötleteire.Egy másik interjúban Klopp elmagyarázta, miért törekszik csapataival látványos támadójátékra. – Az élet ajándék, amit csak egyszer élhetünk át, így szórakoztatónak kell lennie, ez a futballra is igaz. Ki nézne minket, ha unalmasan játszanánk? Az embereknek izgalom kell – magyarázta filozófiája okát.