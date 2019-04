Németh Zsanett bronzérmet nyert a birkózó Eb-n

A nehézsúlyú Németh Zsanett bronzérmet nyert a bukaresti birkózó Európa-bajnokság csütörtöki napján.



Az UTE versenyzője 6-1-re múlta felül a norvég Iselin Maria Moen Solheimet a helyosztón, ezzel 2017-es ezüstje után megszerezte pályafutása második Eb-medálját. A magyar csapat szintén második dobogós helyét gyűjtötte a román fővárosban: szerdán a szabadfogásúak 92 kilogrammos kategóriájában Veréb István ugyancsak harmadik lett.



Németh kissé visszafogottan kezdett, emiatt hamar figyelmeztették, hogy aktívabban birkózzon. A 25 éves magyar ennek gyorsan eleget tett, hogy elkerülje az intést; befogta skandináv ellenfele fejét, úgy rántotta a földre, ahol utána ügyesen mögé ment (2-0). A második három perc hasonló forgatókönyv szerint zajlott, Németh várt a megfelelő alkalomra, majd egy hirtelen mozdulattal ugyanúgy befogta Solheim fejét, földre húzta, és megint mögé került (4-0). Innentől az újpesti birkózó elsősorban a védekezésre koncentrált, a norvég pedig lábra támadott, de Németh időben ellépett, így könnyedén feküdt ismét riválisára (6-0). Solheim próbálkozott becsülettel, de nem talált fogást, az utolsó másodpercben aztán egy kitolással megszerezte becsületpontját.



"Nagy volt rajtam a nyomás, mert jobb eredményeim vannak, így győzelmet vártak tőlem, de én is magamtól. Az egész versenyen nyújtott teljesítményem alapján megérdemeltem ezt a bronzérmet" - értékelt az MTI-nek a 76 kilós kategória harmadik helyezettje, aki szerint a mostaninál jobb felkészüléssel megszerezheti olimpiai kvótáját a világbajnokságon. Jobb is tud ennél lenni - mondta -, de ezúttal térdsérülés hátráltatta az edzéseit.



Pénteken megkezdik szereplésüket a kötöttfogású birkózók is: Andrási József (55 kg), Kovács Bence (63), Szabó László (77), Szilvássy Erik (87) és Lám Bálint (130) lép szőnyegre. Rajtuk kívül délelőtt a vigaszágon a 62 kilós Sastin Marianna birkózik még, este pedig az 57 kilogrammos Barka Emese küzdhet meg az aranyéremért.