Női kézilabda - Magabiztosan verte a magyar válogatott Japánt

A két együttes 18. alkalommal találkozott egymással, és a magyarok mérlege továbbra is százszázalékos. Eredmény: Magyarország-Japán 33-21 (12-8)



a magyar gólszerzők: Tóvizi, Klivinyi 6-6, Klujber 5, Szabó L., Faluvégi 3-3, Schatzl, Kovacsics, Lukács 2-2, Kopecz, Puhalák, Mészáros, Háfra 1-1



A magyar válogatott ezen a héten Balatonbogláron edzőtáborozott, majd története során első alkalommal játszott mérkőzést Siófokon. A keret tagjai közül Bíró Blanka, Kazai Anita és Elghaoui Asma nem szerepelt a találkozón.



Az ázsiaiak tartalékos összeállításban érkeztek Magyarországra. Dán szövetségi kapitányuk, Ulrik Kirkely úgy fogalmazott, 10-12 játékosa hiányzik azok közül, akiket figyelembe vesz majd decemberben a kumamotói világbajnokságon, illetve jövő nyáron a tokiói olimpián.



A házigazdáknak az első félidőben több jó időszakuk is volt, ám ezek rövidnek bizonyultak, mert nem tudták megfelelően kihasználni, hogy az ellenfelet kizárólag alacsony termetű játékosok alkotják. A japánok kétszer is 3-0-s sorozatot produkáltak, és 11 perc alatt csupán egy gólt kaptak, mert a magyarok számos lövést elhibáztak, illetve Kametani Szakura remekül védett.



A hajrában a hazaiak jól védekeztek, sikerült némileg meglépniük, és a szünetben 12-8-ra vezettek. A magyarok számára eleinte a második felvonásban is kellemetlen volt a japánok nyitott védekezése, a folytatásban viszont egy 4-0-s szériával növelték előnyüket, mert lendületes, pontos akciókat tudtak vezetni, Triffa Ágnes pedig kiválóan védett.



Ezt követően szinte végig olajozott volt a hazaiak csapatjátéka. Amikor az első válogatott mérkőzését játszó átlövő, Kopecz Barbara megszerezte az első találatát, csapata már tíz góllal vezetett, és végül 12-vel győzött.