Női kézilabda BL - Fontos Fradi győzelmet

A két csapat nyolcadik alkalommal mérkőzött egymással a nemzetközi kupaporondon, a szlovénok ötször győztek, az FTC most harmadszor, de a szlovén fővárosban először.



Eredmény, Női Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 3. forduló

Krim Mercator Ljubljana (szlovén) - FTC-Rail Cargo Hungaria 23-25 (10-10)



A Ferencváros gólszerzői: Klujber 9, Háfra 5, Kovacsics 4, Pena 3, Márton 2, Lukács, Schatzl 1-1



A magyar csapatból a holland Danick Snelder, illetve a Djurdjina Malovic, Bobana Klikovac montenegrói duó hiányzott sérülés miatt. Az FTC annak tudatában lépett pályára a szlovén fővárosban, hogy pontszerzés esetén nagy lépést tesz a negyeddöntőbe jutás felé, ennek ellenére rosszul kezdte a találkozót. A hetedik percben a vendégek egyik kulcsemberét, Háfra Noémit már másodszor állították ki, csapata csak ezt követően, 5-0-s állásnál szerezte meg első gólját. A Ferencváros játékából hiányzott az agresszivitás és a pontosság, de a spanyol Nerea Pena pályára lépése után elkezdte ledolgozni tetemes hátrányát, ami a szünet előtt egy 7-1-es sorozattal sikerült is. Az első félidő utolsó 12 percében a Krim Mercator csupán egyszer volt eredményes, mert ellenfele jobban védekezett, és Bíró Blanka remekül védett.



A második felvonás elején vezetett először az FTC, és Háfra Noémi, valamint Klujber Katrin eredményességének köszönhetően növelni is tudta az előnyét. Bíró továbbra is remekül védett, így csapata magabiztosan őrizte a különbséget és fontos győzelmet aratott, mivel négy pontra növelte előnyét a tabellán a Ljubljanával szemben. A szlovénok legeredményesebbje a francia jobbátlövő, Marie-Paule Gnabouyou volt hat góllal.



A Ferencváros legközelebb február 23-án lép pályára a BL középdöntőjében, amikor a német Thüringer HC csapatát fogadja Érden.