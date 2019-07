Női kosárlabda Eb - Vereség a belgáktól, nem jutott olimpiai selejtezőbe a magyar csapat

Eredmény: rájátszás az olimpiai selejtezőért(12-17, 27-8, 18-12, 15-19)pontszerzők: K. Mestdagh 17, Allemand 17, Nauwelaers 8, Carpreaux 8, Linskens 6, Wauters 5, Meesseman 4, Raman 4, Delaere 3, illetve Raksányi 11, Turner 10, Határ 9, Horti 7, Studer 7, Zele 6, Dubei 4, Varga 2A csütörtöki negyeddöntőhöz hasonlóan a szombati programban is a legelső mérkőzés jutott a magyar válogatottnak, és a korai időpont miatt ezúttal alig kétszáz néző lézengett a 18 ezer férőhelyes Beograd Arenában. A magyar tábort mintegy harminc szurkoló alkotta. A nagyjából hatvan belga szurkoló vélhetően többet várt kedvenceitől azután, hogy az előző Eb-n bronzérmet nyertek Prágában, majd tavaly negyedikek lettek a spanyolországi világbajnokságon. Philip Mestdagh szövetségi kapitány együttese hosszú sikertelen időszakot zárt le 2017-ben, ugyanis a nemzeti csapat 2007-ben hetedik, 2003-ban pedig hatodik lett a kontinenstornán, az ezt megelőző 32 évben pedig ki sem jutott az Eb-re.Az elmúlt időszak diadalmenetében oroszlánrészt vállalt Emma Meesseman, akit Székely Norbert magyar szövetségi kapitány - pénteki nyilatkozata alapján - a világ egyik legjobbjának tart. A 26 éves sztár áprilisban tagja volt az Euroliga-címét Sopronban megvédő orosz Jekatyerinburgnak, a 2017-es Eb-n és a 2018-as vb-n is beválasztották a torna All Star-csapatába, az elmúlt Eb-selejtezőben pedig 24,3 pontos átlagot ért el. Az elmúlt tíz napban a magyar válogatott a szlovénok és az olaszok legyőzése után már biztos csoportelső volt Nisben, így zárásként "belefért" a törököktől elszenvedett minimális vereség. A csütörtöki negyeddöntőben aztán 62-59-es vereség következett a britektől, így az olimpiai selejtezőre jutáshoz az utolsó meccsen le kellett győznie a belgákat. Az almanachok alapján a két válogatott 1960 óta ötször csapott össze, és a magyarok 4-1-re vezettek - igaz, az előző magyar siker még 1985-ben született.A legutóbbi, 2003-as találkozót az ellenfél nyerte a görögországi Eb-n, az akkori magyar csapatból Iványi Dalma ezúttal már szövetségi edzőként volt jelen Belgrádban, a túloldalon a 16 évvel ezelőtt Amaliadában 21 pontot szóró Ann Wauters viszont - 38 évesen - még mindig kerettag volt. A hatodik találkozó kiváló védekezéssel és 9-0-ás magyar vezetéssel indult, a honosított Turner Yvonne ebből öt pontot szerzett, míg a 208 centis Határ Bernadett - az Eb legmagasabbja - egy percen belül kosarat dobott, dobást blokkolt és lepattanót szedett. Meesseman révén hamarosan három pontra feljött az ellenfél, majd a második negyed harmadik percében már a belgáknál volt az előny (17-18).Az előző Eb-n 12. magyarok hét percig nem találtak a gyűrűbe, és a lendületbe jött rivális egy 15-0-ás rohammal faképnél hagyta őket. Az ötpontos előnyből tíz perc alatt 16 pontos hátrány lett, a nagyszünetben 25-39 volt az állás. A félidei statisztikából kitűnt, hogy a triplák értékesítésében is jobbak voltak a belgák (22/41 százalék), akik 18 büntetőt dobhattak, míg a magyarok csak egyszer állhattak a vonalra. Az első húsz perc legjobbja a szövetségi kapitány nagyobbik lánya, Kim Mestdagh volt 14 ponttal, közte négy hármassal. Térfélcsere után Mestdagh újabb triplájával húsz ponttal meglépett az ellenfél, ezzel gyakorlatilag eldöntve a meccset. A belgák az 57-37-ről induló utolsó játékrészben is magabiztosan őrizték előnyüket, a magyar csapatnak pedig esélye sem nyílt a felzárkózásra.A 33. percben 25 pont lett a különbség, és a hátralévő időre már nem maradtak izgalmak, így a belgák készülhetnek az olimpiai selejtezőre. A 2001 után ismét negyeddöntőbe jutott válogatott megnyerte első két meccsét Nisben, majd harmadik csoportmeccsén, a negyeddöntőben és az alsóházi rájátszásban is alulmaradt. Így összességében két győzelemmel és három vereséggel a 7-8. helyen zárta a 37. Eb-t, és mivel nem került az első hatba, nem vehet részt jövő februárban az olimpiai kvalifikációs selejtezőn. Az Eb-ről az első hat helyezett - azaz az elődöntősök mellett az alsóházi rájátszás két győztese - vehet részt a jövő februárban sorra kerülő, 16 csapatos kvalifikációs tornán. Ennek során négy kvartettben küzdenek majd a csapatok, és mindegyikből az első három jut ki a tokiói játékokra. Érdekes, hogy a selejtezőtornán a tavaly világbajnok Egyesült Államok és a házigazda Japán is szerepel, noha ők már automatikusan kvótához jutottak, így számukra nincs tétje a kvalifikációnak.