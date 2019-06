Női kosárlabda Eb: második győzelmükkel negyeddöntőben a magyarok

A magyar válogatott legyőzte Olaszországot pénteken a szerb-lett rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság második fordulójában Nisben, ezzel csoportelsőként bejutott a belgrádi negyeddöntőbe.



Eredmény:



C csoport, 2. forduló:

Magyarország-Olaszország 59-51 (18-11, 7-15, 14-7, 20-18)



Pontszerzők: Horti 13, Határ 10, Turner 10, Raksányi 8, Zele 7, Studer 6, Dubei 5, illetve Sottana 16, Cinili 12, Zandalasini 9, Romeo 7, Cubaj 4, Andre 2, Dotto 1



A nagy tétnek megfelelő várakozás előzte meg a C csoport második pénteki mérkőzését: tudvalevő volt, hogy ha Székely Norbert szövetségi kapitány együttese a szlovénok után az olaszokat is megveri, akkor már biztosan csoportelső lesz, így nyolcaddöntőt sem kell vívnia, hanem közvetlenül bejut a belgrádi negyeddöntőbe. Olasz siker esetén viszont még teljesen nyílt lett volna a csoport végkimenetele, mivel hármas "körbeverésnél" még ki is eshetnek a magyarok.



A meccs kezdetére ezúttal is mintegy ötszáz szurkoló gyűlt össze a Cair Sportcsarnokban azzal a különbséggel, hogy a magyar tábor a csütörtöki húszról mintegy ötvenfősre duzzadt - nem utolsósorban a népes szegedi küldöttségnek köszönhetően.



Az elmúlt tíz évben az olasz válogatott csak egyszer, 2011-ben nem jutott ki a kontinenstornára, ezen kívül 2009-ben hatodik, 2013-ban nyolcadik, 2015-ben 15., 2017-ben pedig hetedik lett. A magyar csapat a 2009-es Eb-n 13., a 2015-ös, részben hazai rendezésű kontinenstornán 17, két éve pedig 12. lett.



Ami a két válogatott egymás elleni mérlegét illeti, Magyarország az 1950 óta lejátszott 25 meccs alapján 13-12-re vezetett, ezzel együtt bőven akadt elszámolnivalója riválisával. Az olaszok ugyanis a legutóbbi, 2017-es Eb-n a királyváradi (Hradec Kralove) nyolcaddöntőben elképesztő meccsen 49-48-ra legyőzték az akkor még Stefan Svitek vezette magyarokat, így ők utazhattak tovább a prágai végjátékba.



A nyitókör győzteseinek pénteki összecsapása 6-2-es olasz vezetéssel indult, majd 6-6-nál a WNBA-bajnok Cecilia Zandalasini egy támadáson belül három triplakísérletet is elrontott. Egy 11-0-ás magyar roham láttán a magyar szurkolók "itthon vagyunk" skandálásba kezdtek, míg Marco Crespi szakvezető időt kért. A második negyedben ennek ellenére már 11 ponttal elhúzott a Székely-együttes (25-14), ekkor a szülés után visszatért Horti Dóra vitte a prímet. Az ellenfél azonban két és fél perc alatt egy 12-0-ás sorozattal fordított, így a nagyszünetben 25-26 volt az állás.



Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy az ellenfél 37 (!) mezőnykísérletéből csupán tíz volt sikeres, és 17 próbálkozásból négy tripla hullott a gyűrűbe. Magyar oldalról az öt tripladobásból egy sem ért célba, s a csütörtökön 23 pontjával a legjobbnak bizonyult Turner Yvonne még csak 2 pontnál tartott.



Térfélcsere után az olaszok - főként a 208 centijével remekül lepattanózó Határ Bernadett miatt - tovább "tüzeltek" távolról váltakozó eredménnyel, közben Turner és Horti is betalált. A 39-33-mal kezdődő zárószakaszban Dubei Debóra és Raksányi Krisztina hármasával 45-34 állt a nagyórán. Minden olasz pontra volt magyar válasz, Határ fontos büntetőket dobott be, így a válogatott visszavágott ellenfelének a 2017-es csehországi vereségért.



A magyar siker egyben azt jelenti, hogy az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a nemzeti csapat biztosan megnyeri a C csoportot, így közvetlenül bejutott a negyeddöntőbe, 2001 óta először. A legjobb nyolc csapat mérkőzéseit csütörtökön játsszák Belgrádban, az Eb első hat helyezettje pedig részt vehet a tokiói olimpia selejtezőtornáján.



A magyarok vasárnap 16 órakor a török válogatott ellen zárják a csoportkört Nisben.



Korábban:

Szlovénia-Törökország 62-55 (14-14, 16-15, 16-18, 16-8)



A csoport állása:

1. (és már negyeddöntős) MAGYARORSZÁG 4 pont

2. Szlovénia 3 (146-143)

3. Olaszország 3 (108-113)

4. Törökország 2