Női röplabda Magyar Kupa: megvédte címét a Nyíregyháza

A nyírségiek történetük során nyolcadszor nyerték meg a kupát.



Eredmény, K&H röplabda Magyar Kupa, döntő:

Fatum Nyíregyháza - Swietelsky-Békéscsabai RSE 3-0 (21, 22, 23)

a legjobb pontszerzők: Brisebois 16, Varga E. 12, illetve Parovic 15, Bokan 13



A címvédő nyíregyháziak várhatták kipihentebben a BRSE elleni finálét, hiszen a viharsarkiak szerdán még Franciaországban játszottak a CEV Kupa negyeddöntőjében, ám ottani sikerüknek köszönhetően a tavaly ezüstérmes békéscsabaiak is önbizalommal telve készülhettek az összecsapásra.



A bajnokságban négyből négyszer a nyírségiek győztek aktuális riválisuk ellen.



Az első játszmában nagy csatát láthatott a közönség, amelyet a jobb hatékonysággal fogadó és támadó nyíregyháziak nyertek meg elsősorban annak köszönhetően, hogy a szett derekán ötpontos előnyt építettek ki.



A második felvonásban is a jobban nyitó nyíregyháziak irányították a játékot, és bár a bajnok BRSE-nek voltak fellángolásai, kevesebb mint egy óra után közel került a győzelemhez Hollósy László csapata.



A harmadik etapban sokáig úgy tűnt, a szabolcsi együttes könnyedén lezárja a mérkőzést, a Békéscsaba azonban a szett végén közel volt az egyenlítéshez is, ám végül a címvédő kevesebb mint másfél óra alatt véget vetett a kupadöntőnek.



A mérkőzés legeredményesebb játékosa a nyíregyháziak kanadai ütőjátékosa, Danielle Brisebois volt 16 ponttal.



korábban, a 3. helyért:

Vasas Óbuda - Jászberény VT 3-0 (23, 22, 17)



Az elmúlt tíz év győztesei:

2009: Vasas-Duna Autó-Óbuda

2010: BSE-FCSM

2011: BSE-FCSM

2012: Vasas-Hofeka-Óbuda

2013: Vasas Óbuda

2014: Vasas Óbuda

2015: Vasas Óbuda

2016: Linamar-Békéscsabai RSE

2017: Linamar-Békéscsabai RSE

2018: Fatum Nyíregyháza