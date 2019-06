Női vízilabda világliga szuperdöntő - Kikapott a negyeddöntőben a magyar válogatott

korábban:

A házigazda magyar női vízilabda-válogatotta világliga Duna Arénában zajló szuperdöntőjében, miután a pénteki negyeddöntőben 12-10-re kikapott az Európa-bajnok holland csapattól.Női világliga, szuperdöntő, Duna Aréna:negyeddöntő:Hollandia-Magyarország 12-10 (2-2, 4-1, 3-4, 3-3)gólszerzők: Megens 3, Sevenich, Wolves, Rogge 2-2, Sleeking, Keuning, Stomphorst 1-1, illetve Gyöngyössy 3, Szilágyi, Keszthelyi 2-2, Szücs G., Tóth-Csabai, Vályi 1-1Bíró Attila szövetségi kapitány korábban úgy nyilatkozott, reméli, hogy az egyenes kieséses szakaszba érve éri el a legjobb formáját az együttes. Az elején úgy tűnt, teljesül a kívánsága, ugyanis a magyar válogatott ezen a tornán talán az eddigi legjobb nyolc percét produkálta. Két akciógól és négy kivédekezett emberhátrány mellett "labdája" volt a háromgólos előnyhöz is, de Garda Krisztina büntetőt rontott, ezt követően pedig egyenlítettek a hollandok.A második felvonás elején egy megúszás után már az ellenfélnél volt az előny, de Gyöngyössy Anikó második csavargóljával egyenlített. A túloldalon a vendégek centere is "lemásolta" ezt a mozdulatot, majd Maud Megens harmadik góljával növelték előnyüket (5-3). A magyarok támadásban teljesen tanácstalanná váltak, hátul pedig már kevesebb sikerrel tudták feltartóztatni riválisukat.A nagyszünet után két magyar gól után felcsillant a remény, de Szilágyi Dorottya taktikai fegyelmezetlensége miatt - felúszás közben rendkívül távolról lőtt érthetetlenül, a lefordulás végén pedig ötöst kaptak a hollandok - újra három, nem sokkal később pedig már négy lett a különbség (9-5). A negyed hajrájában a csapatkapitány Keszthelyi Rita két góllal tett arról, hogy még legyen miért szurkolni a zárófelvonásban.Az utolsó játékrészt Vályi Vanda a holland kapus feje fölé pattintott bombája indította el, a túloldalon a hollandok egy szerencsés találattal válaszoltak, majd egy emberhátrányos labdaszerzés után lőtt gólt követően újra nehéz helyzetben találta magát a magyar csapat (11-8). Másfél perccel a vége előtt kettővel vezetett az Európa-bajnok, s ezt az előnyét már magabiztosan meg is őrizte."A jó kezdés után még a harmadik negyedben is vissza tudtunk jönni a hollandokra, egy-két gólra, ott még lett volna sanszunk. Ott azonban volt néhány olyan egyéni, felelőtlen hiba, elöl és hátul egyaránt, ami aztán megbosszulta magát. Hiába volt előnyünk és jöttünk fel a hollandokra, ők vannak annyira erősek, hogy ki tudják védekezni ezeket a támadásokat" - nyilatkozott Bíró Attila.A szövetségi kapitány hangsúlyozta, a továbbiakban a csapat összecsiszolásán fognak dolgozni."Arra is most kell fényt derítenünk, hogy valóban a megfelelő emberek vannak-e bent a keretben, hogy a világbajnokságra egy tényleg ütőképes csapat álljon össze" - fűzte hozzá. Mindeközben a kanadaiak megóvták az olaszok elleni negyeddöntőjüket, így a két csapatnak 11-7-es állásról újra kellett játszania a negyedik negyedet. A kanadaiaknak nem sikerült szorosabbá tenniük a küzdelmet, a 14-10 helyett ezúttal 15-10 lett a vége.A győztes amerikaiak bejutottak az elődöntőbe, ahol majd a hollandokkal találkoznak. A másik ágon az olaszok az oroszokkal játszanak.A magyar válogatott szombaton a kínaiakkal csap össze, a két válogatott az 5. helyért küzd Kanadához és Ausztráliához hasonlóan.Női világliga, szuperdöntő, Duna Aréna:negyeddöntő:Egyesült Államok-Kína 21-6 (6-1, 6-1, 5-1, 4-3)