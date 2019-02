Óriási lehetőséget kapott Michael Schumacher 19 éves fia

Áprilisban Forma-1-es autót tesztelhet Mick Schumacher, a hétszeres F1-es világbajnok Michael Schumacher fia.



A 19 éves pilóta bekerült a Ferrari-partneristálló Alfa Romeo által kiválasztott utánpótlás-keretbe, amely a bahreini F1-es futam után tesztel április 10-én és 11-én.



"Teljesítette az újoncok számára kiírt feltételeket, de még nem hoztuk meg a végső döntést" - jelentette be Frederic Vasseur, a Sauberből lett Alfa Romeo Racing csapatfőnöke.



Mick Schumacher tavaly megnyerte a Forma-3-as Európa-bajnokságot, és idén is az olasz Prema istállónál marad, de egy kategóriával feljebb lép: a Forma-1 előszobájának tartott Forma-2-ben folytatja pályafutását. Az Eb-győzelemmel egyben megszerezte a szükséges 40 pontot az úgynevezett szuperlicenchez, amellyel akár már a Forma-1-ben is versenyezhetne.



A Benettonnal kétszer, a Ferrarival pedig ötször világbajnok, 49 éves Michael Schumacher 2013. december 29-én síbalesetet szenvedett a franciaországi Méribelben. Súlyos fejsérülése miatt sokáig mesterséges kómában tartották, majd 2014 szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotáról a család nem hoz nyilvánosságra részleteket.