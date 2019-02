Példamutató a legendája - Ezért szólt Tom Bradyről az idei Super Bowl is

A védelmek óriási csatáját hozta az idei Super Bowl. Nem lett pontgazdag a New England Patriots hatodik sikere, de így is történelmi. Fotó: MTI

Super Bowl-rekordok

Tom Brady az egyetlen játékos, aki 6 Super Bowlt is nyert, és szintén az egyetlen, aki 9 alkalommal szerepelt Super Bowlon.

A Super Bowlok történetében Tom Brady rendelkezik a legtöbb sikeres passzal (256) és a legtöbb passzolt yarddal (2838).

George Halas és Curly Lambeau után Bill Belichick a harmadik edző az NFL történetében, aki 6 alkalommal lett bajnok – ennél többször még senkinek sem sikerült.

Tom Brady a legidősebb irányító (41 éves), Bill Belichick pedig a legidősebb edző (66 éves), aki Super Bowlt nyert.

Meccskomment

Menczel Dániel, a magyar válogatott szegedi csapatkapitánya

Menczel Dániel, a magyar válogatott szegedi csapatkapitánya

– Kőkemény védelmi csatát hozott az idei Super Bowl, és nem azért, mert egyik fél sem tudta kihasználni a másik hibáit, hanem mert ilyen jók voltak a védelmek. A Patriots teljesítményé- ről mindent elmond, hogy Tom Bradyt egyszer sem tudták földre vinni az idei rájátszásban. A zsinórban másodszor is a szezon legjobb védőjének választott Aaron Donaldot amennyire kellett, megállította a Patriots, így a Ramsnek nem maradt erős fegyvere Brady ellen, főként akkor, amikor nagyon kellett volna, vagyis az egyetlen touchdownt hozó támadás során.

Greg Harden neve vélhetően nem sok olvasónknak ismerős, pedig ő kulcsszereplő abban a világraszóló sztoriban, amit hétfő hajnalban Atlantában írt Tom Brady, miután a New England Patriots irányítójaként egyedüli rekorder lett az Super Bowl-győzelmek számában. A már hat bajnoki gyűrűvel rendelkező sztár legendája motiváló népmeseként szolgál, és amikor úgy kezdjük regélni, hogy „Egyszer volt, hol nem volt...", rögtön következik az említett szakember neve.A Michigan Egyetemen akkoriban ő volt a sportolók egyik tanácsadója, akinek Brady elmondta: kezdő irányító szeretne lenni. Az akkoriban a csapattársai között nádszálvékonynak számító játékosnak a motivációs előadóként is dolgozó szakember elmondta: ebben nem tud segíteni. Rögtön hozzátette: abban viszont tud segíteni, miként dolgozzon, ha meg akarja ragadni a lehetőséget, amikor megkapja, és azon az egy meccsen bebizonyítsa, hogy ő a legjobb választás a feladatra. Így is lett, egyetemi és NFL-karrierje során is képes volt erre Tom Brady.Persze ez nagyon egyszerűen hangzik, így fontos egy-két példát kiemelni az így kialakult módszerből. A legfontosabb trükk a következő: minden edzést meccsként kell kezelni. Brady ugyanis megtanulta: ha nem így tesz, akkor nem várhatja el az edzőjétől, hogy élesben is bevesse.Amikor Brady felépítette magát olyanná, ami az első Super Bowl-sikeréhez kellett, volt egy titkos ideje: péntek reggel 6 óra. Ebben az időpontban a kötelező tréningen kívül minden héten elment az edzőközpontba, és külön gyakorlást tartott.Élete első egyetemi mérkőzésének első passzát úgy elrontotta, hogy az ellenfél szerzett belőle pontokat, ám Bradyt ez nem foglalkoztatta, és pókerarccal játszott tovább. Ezt a hosszú távon biztos sikereket garantáló, győztes mentalitást csak Bill Belichick szúrta ki, így 2000-ben a tartalékok tartalékai között, 199. választásként vitte el az NFL játékosbörzéjén. Tom Brady ezután odament új csapata tulajdonosához, Robert Crafthoz, és csak annyit mondott neki: én vagyok a legjobb döntés, amit ez a klub valaha meghozott.